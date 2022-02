La Regina Elisabetta positiva al Covid: ha sintomi leggeri

La Regina Elisabetta positiva al Covid sta preoccupando milioni di persone che da anni seguono e stimano il suo grande operato. L’annuncio e gli aggiornamenti in merito alla sua salute arrivano direttamente dall’Inghilterra e sembrano tranquillizzare tutto il mondo.

La notizia della sua positività al Coronavirus è arrivata ieri, domenica 20 febbraio, direttamente da Buckingham Palace attraverso una nota ufficiale. La Sovrana quest’anno nel mese di aprire compirà i suoi 96 anni ed ora, sta trascorrendo i suoi giorni in isolamento e rispettando tutte le linee guida indicate.

La Regina è risultata positiva dopo essere stata a contatto con il suo primogenito, Principe Calo. Anche lui risultato positivo per la seconda volta diversi giorni fa. Dopo un primo momento di grande allarmismo, una nota ufficiale aggiorna il mondo sulle condizioni di salute della Sovrana, già vaccinata con tre dosi di anti Covid.

La Regina Elisabetta positiva al Covid: le sue condizioni di salute

Le condizioni di salute della Sovrana non sono allarmanti, secondo quanto riporta il sito inglese The Guardian. Quest’ultimo infatti, spiega i lievi sintomi della Regina simili al classico raffreddore e la sua voglia di tornare a lavorare come un tempo.

Niente sembra fermare la Regina Elisabetta, determinata a trascorrere questi giorni di quarantena svolgendo i compiti più leggeri per il suo Regno. La sua positività al Coronavirus è avvenuta dopo la visita di suo figlio maggiore, il Principe Carlo, anche lui risultato positivo poco dopo.

Nonostante questo, sono diverse le persone positive all’interno del Castello di Windsor. Per questo non si ha la certezza che la Regina, sia stata contagiata proprio da suo figlio. Per il momento però, la Sovrana è in condizioni buone, presentando solo un leggero raffreddore e spossatezza.

Ad augurare una buona guarigione è anche il primo ministro britannico Boris Johnson che, ha aggiornato il suo profilo Twitter proprio per dedicarle un affettuoso post. In un primo momento sono state tantissime le persone che si sono preoccupate per le condizioni di salute della Regina che, sembra proseguire il suo isolamento in buone condizioni.