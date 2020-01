La regina Elisabetta revoca il titolo reale al principe Harry e a Meghan Markle COMUNICATO direttamente dal Palazzo Reale. Preoccupazione tra i sudditi. La regina Elisabetta è intervenuta nuovamente sul "divorzio reale". Ecco la sua decisione nei confronti di Harry e Meghan...

I Duchi di Sussex, il principe Harry e Meghan Markle, sono attualmente al centro di una grande bufera mediatica, molto discussa. La coppia ha deciso di voler vivere in modo indipendente e secondo le ultime notizie che erano state rese note, la regina Elisabetta aveva accettato e compreso la loro scelta di lasciare la casa reale e di vivere la propria vita come meglio credevano.

“Harry Meghan e Archie saranno sempre amati membri della famiglia reale”, aveva dichiarato sua Maestà.

Non molte ore fa però, è arrivato un annuncio direttamente da Buckingham Palace. Harry e Meghan non riceveranno più i fondi dalla famiglia reale. La Regina Elisabetta ha deciso di revocare, in modo ufficiale, il titolo il reale ad entrambi. Ha deciso che se vorranno vivere in modo indipendente e lontani dalla casa reale, non potranno farlo con i fondi pubblici e dovranno anche rimborsare ai sudditi, i 2,4 milioni di sterline, che hanno speso per ristrutturare la loro casa nel Berkshire.

La decisione dei duchi di Sussex ha fatto molto discutere ed ha portato molti problemi all’interno della famiglia reale.

Subito dopo la scelta presa da Harry e Meghan, i due hanno dichiarato in un comunicato stampa:

“Dopo tanti mesi di riflessione e discussioni interne, quest’anno abbiamo scelto di fare una transazione, iniziando con il ritagliarci un ruolo progressivo all’interno di questa istituzione. Vogliamo fare un passo indietro come membri della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, continuando a sostenere sua maestà la regina”.

Dichiarazioni che subito hanno fatto preoccupare i sudditi inglesi, rimasti in attesa della reazione della Regina Elisabetta.

Quest’ultima è intervenuta, con un successivo comunicato stampa, dichiarando che dopo una lunga discussione in famiglia, ha deciso di voler sostenere suo nipote e sua moglie. Adesso, ha deciso di farlo senza appoggiarli economicamente e senza che possiedano un titolo reale.