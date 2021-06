Andrea Delogu si è resa protagonista di un piccolo incidente che lei stessa ha voluto raccontare sulla sua pagina Instagram. La conduttrice, infatti, è apparsa zoppicante e appoggiata ad un bastone ed ha spiegato anche cosa è successo durante la brutta disavventura. Successivamente, Andrea Delogu ha fatto un’importante rivelazione su Stefano De Martino.

Andrea Delogu è stata vittima di una brutta caduta che le ha provocato alcuni problemi al piede. Non a caso la conduttrice è parsa sulle sue Instagram Stories dolorante e zoppicante. Queste sono state le sue parole riguardo l’incidente:

Fortunatamente, però, l’intervento di Stefano De Martino ha evitato senza ombra di dubbio che le cose potessero peggiorare. Dopo tale dichiarazione, Andrea Delogu si è lasciata andare ad una importante rivelazione riguardo l’ex ballerino. La conduttrice, dunque, ha dichiarato:

La conduttrice ha sempre mantenuto un certo riserbo riguardo la sua vita privata. Tuttavia, però, un po’ di tempo fa si vociferava di un presunto flirt con il conduttore di Stasera Tutto è Possibile. Ovviamente i due non hanno mai confermato né smentito tale gossip.

Continuando con il suo racconto riguardo l’infortunio, Andrea Delogu ha parlato del gesto eroico del collega che ha portato la conduttrice in braccio per quattro piani. Queste sono state le sue parole:

Da vero eroe, da persona speciale, cosa ha fatto? Avevo bisogno di ghiaccio, pensavamo di chiamare un ambulanza perché temevo di avere il piede rotto. Così mi ha detto: “Ti porto su dal nostro amico così mettiamo del ghiaccio e capiamo cos’è, al limite chiamiamo l’ambulanza”. Si è preso il mio zaino che pesa tantissimo […] e mi ha portato su per le scale […] A metà, col fiatone, mi ha detto: “Amo’, io spero davvero che tu te lo sia rotto, se mi fai arrivare fino al quarto piano e poi non è rotto…”. Alla fine il piede non era rotto, mi ha portato a casa e mi ha medicato il piede. La mattina dopo mi ha chiamato per sapere come stavo. Un gentleman. Mi ha salvata.