Ashley Benson e G-Eazy hanno messo fine al loro rapporto. Pare che la loro separazione sia davvero ufficiale. Per annunciare al mondo intero che è finita hanno usato i social e le interviste. E Cara Delevingne cosa dice?

Ashley Benson e Cara Delevingne si erano lasciate da un po’ di tempo. Dopo un anno e poco più di amore tra le due era tutto finito. Non molto dopo, l’attrice aveva già trovato un nuovo amore, il rapper G-Eazy.

Prima i rumors e le voci delle riviste di gossip. E poi una sorta di ufficializzazione, quando i due hanno deciso di uscire allo scoperto. La coppia ha cenato insieme a Los Feliz in California. E i paparazzi non anno perso un attimo per scattare loro una foto.

La cena insieme in un locale in California, però, non è stata l’unica volta in cui i due si sono fatti vedere insieme. Tra l’altro anche in questa occasione sono apparsi molto rilassati, a loro agio. Mentre parlavano, scherzavano, ridevano. C’è stato un precedente che poteva farci sospettare che forse c’era del tenero.

Ashley Benson e G-Eazy si sono lasciati

Il 18 giugno, invece, Shaylen, sorella di Ashley, aveva sposato Adam Swerdlow, storico fidanzato. L’attrice aveva deciso di portare come partner al matrimonio proprio il rapper. Forse quella deve essere considerata la presentazione ufficiale in famiglia ma le cose sono arrivate ben presto a una conclusione. I due si sono lasciati, infatti, non molto dopo. A mettere fine al rapporto sarebbe stata l’attrice che ha detto di averlo fatto perché lui “non era totalmente impegnato” nella loro storia.

Un finale confermato da entrambi anche se nessuno dei due sembra volerne parlare. La separazione della coppia era stata intuita dai fan che avevano visto sparire il follow di lei dall’account di lui.