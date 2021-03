La società Fascino di Maria De Filippi denuncia Pietro Delle Piane

Momenti di concitato panico e imbarazzo a Live – Non è la D’Urso: ancora una volta, Pietro Delle Piane ha creato il caos in studio. Accompagnato dalla sua compagna Antonella Elia, l’attore ha parlato un po’ troppo.

La puntata doveva focalizzarsi sul ritorno di fiamma tra i due che non era del tutto scontato. Sembrava infatti non esserci un ritorno, ma poi l’opinionista de Grande Fratello ha deciso di perdonare i continui tradimenti e tornare con il suo amante (così lo definisce lei).

Pietro Delle Piane ha però parlato troppo e è tornato indietro nel tempo a quando ha partecipato a Temptation Island, l’uomo ha detto in diretta tv di aver “recitato un ruolo”, il programma però non prevede un copione e i concorrenti dovrebbero essere spontanei.

Barbara D’Urso resasi subito conto della gravità della cosa, ha deciso di cambiare subito argomento ma poco dopo ha dovuto leggere un comunicato stampa in diretta tv che ripotava le seguenti parole:

Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità. Noi ne prendiamo le distanze, perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma, che non è copionato.

Non ha tardato neanche ad arrivare la reazione della Fascino, la società diretta da Maria De Filippi e produttrice dello stesso reality. Oggi, in caps locks nel profilo Twitter di Amici è apparso questo post:

“LA SOCIETÀ FASCINO PGT, APPRESE LE DICHIARAZIONI RESE DAL SIG. PIETRO DELLE PIANE IN MERITO ALLA SUA PARTECIPAZIONE A “TEMPTATION ISLAND” NEL CORSO DELLA TRASMISSIONE “LIVE NON È LA D’URSO”, ANDATA IN ONDA IERI 14 MARZO 2021 E DAL SEGUENTE CONTENUTO: ” È UNO SHOW, NON È LA VITA. LÌ HO RECITATO UN RUOLO”, CONTESTA FERMAMENTE LA VERIDICITÀ DI TALE GRAVE ESTERNAZIONE CHE METTE IN DUBBIO L’AUTENTICITÀ DEL PROGRAMMA “TEMPTATION ISLAND”. LA FASCINO PGT IN FORMA QUINDI, DI AVER DATO MANDATO Al PROPRI LEGALI AL FINE DI TUTELARE L’IMMAGINE ED IL BUON NOME DELLA SOCIETÀ STESSA. LA SOCIETÀ FASCINO SI DICHIARA DISPIACIUTA NEL DOVER DARE MANDATO Al PROPRI LEGALI NEI CONFRONTI DEL SIGNOR PIETRO DELLE PIANE MA LO RITIENE NECESSARIO A DIFESA DEL PROPRIO LAVORO E NEL SACROSANTO RISPETTO DEL NUMEROSO PUBBLICO CHE SEGUE IL PROGRAMMA. RIMANE LO STUPORE DI VEDERE PER L’ENNESIMA VOLTA TUTTO QUESTO ALL’INTERNO DI PROGRAMMI MEDIASET CON PER ALTRO TARDIVE PRECISAZIONI ARRIVATE SOLO DOPO AVER APPRESO DELL’IMMINENTE DENUNCIA”.

In arrivo guai legali!