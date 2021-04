La star aspetta un altro bambino: il teatrale e meraviglioso annuncio della gravidanza

Ci sono divi del cinema e della televisione che preferiscono vivere i grandi momenti della propria vita privata lontani dalle luci dei riflettori. Questo, sicuramente non si può dire per l’attrice statunitense Kirsten Dunst. La star, che è incinta per la seconda volta, ha deciso di annunciarlo attraverso uno stilosissimo book fotografico, pubblicato sulla nota rivista americana W Magazine.

Un sorriso smagliante, pose da fotomodella professionista e le amiche di sempre al fianco. Questi gli ingredienti per l’annuncio in pompa magna di Kirsten Dunst.

La nota attrice americana indossa un meraviglioso vestito di pizzo, disegnato e realizzato da Rodart, la casa di moda creata dalle amiche Laura e Kate Mulleavy. A posare con lei anche le amiche Elle Fanning e Rashida Jones. Ad immortalare il momento, un’altra amica della Dunst, la fotografa Sofia Coppola.

Le stesse foto, oltre che sul magazine, sono poi apparse anche sull’account Instagram di Kirsten. Inutile specificare che, nel giro di poche ore, le foto hanno raggiunto un numero incredibile di reazioni e commenti.

Kirsten Dunst mamma per la seconda volta

L’attrice ormai 39enne non ha mai fatto a meno di far parlare di sé, oltre che per le sue meravigliose interpretazioni, anche per la sua vita privata.

Oltre 70 tra film e serie tv di grande successo, per una carriera di tutto rispetto che la portata anche ad ottenere diversi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.

Dal 2002 al 2005 è stata fidanzata con il collega Jake Gyllenhaal. La loro storia, all’epoca, li fece diventare delle vere e proprie icone.

Un’altra relazione di Kirsten Dunst degna di nota, è quella avuta con l’altro attore Garrett Hedlund. I due si erano conosciuti sul set del film “On The Road” e sono stati insieme dal 2011 al 2016.

Dopo un periodo, affrontato da single, l’attrice ha incontrato colui che è poi diventato l’amore della sua vita. Stiamo parlando di Jesse Plemons, anche lui famoso attore.

I due si sono conosciuti sul set della serie tv Fargo, dove hanno lavorato fino alla fine del 2016. Finite le riprese, si sono incontrati di nuovo nel 2017 e da lì non si sono più lasciati.

Il 7 maggio del 2018 Kirsten e Jesse hanno accolto il loro primo bambino e oggi sono pronti ad allargare la loro bellissima famiglia.