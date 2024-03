“La sua scomparsa non è legata ad un incidente” L’attore racconta il dramma a Verissimo: ha sconvolto la sua vita

Oggi pomeriggio Francesco Arca è stato fra gli ospiti di Verissimo. L’ex tronista si è recato nello studio di Silvia Toffanin per parlare della sua vita e di un evento drammatico che lo ha segnato molto. Ci riferiamo alla morte improvvisa del padre.

Ecco che cosa è successo e quale dubbio attanaglia la testa dell’affascinante attore.

Verissimo, Francesco Arca si racconta a Silvia Toffanin

Quando ripensiamo ai tronisti più famosi di Uomini e Donne, il nostro pensiero non può che portarci alla mente Francesco Arca. Questo giovane e tenebroso ragazzo aveva stregato moltissime pretendenti non solo per la sua bellezza, ma anche per il grande carisma e personalità.

Con il tempo Francesco ha saputo realizzarsi anche in ambito lavorativo diventando un ottimo interprete ed attore. La felicità è stata raggiunta anche sul profilo sentimentale, in quanto ha incontrato la donna della sua vita ed è diventato padre di famiglia.

Questa istituzione è davvero fondamentale per Francesco, il quale è cresciuto con molti valori che vuole trasmettere ai suoi figli. Questi sono stati alcuni degli argomenti che l’uomo ha approfondito con Silvia Toffanin durante la puntata odierna di Verissimo. L’interprete italiano ha però parlato di un fatto accaduto molti anni fa che ancora oggi lo sconvolge tantissimo e fa nascere nella sua mente parecchi dubbi.

Francesco Arca parla dei dubbi in merito alla morte del padre

Silvia Toffanin ha quindi deciso di invitare in studio Francesco Arca al fine di pubblicizzare il suo libro “Basta che torni”. Questo parla per l’appunto di un evento drammatico che Francesco ha vissuto quando aveva solamente 18 anni.

Tutto è legato alla scomparsa del padre Silvano, venuto a mancare nel bel mezzo di una battuta di caccia. Francesco è ancora oggi convinto che la morte del padre non sia legata a un incidente nonostante siano state condotte diverse indagini in merito. Secondo lui qualcosa è semplicemente andato storto, anche se purtroppo è passato troppo tempo per approfondire la questione. Francesco Arca Secondo me hanno raccontato una versione vicina alla verità, ma ci sono troppe incongruenze che sono venute fuori successivamente. Io e mia madre abbiamo riaperto il caso grazie all’appoggio di alcuni militari amici di mio padre, ma è stato richiuso. Te ne fai una ragione, capisci che nella vita non sempre si arriva alla verità. Si spera che il mio libro possa risvegliare la coscienza di chi era con lui quel giorno. Non sto accusando nessuno, ma il dubbio che non si sia trattato di un incidente rimane.

Francesco ha concluso il suo intervento dicendo che il distacco che ha avuto con il padre è stato drammatico e che in quel momento non aveva la forza per accettare questa perdita. Per fortuna ha potuto contare sulla sua famiglia, ragione per la quale lui e sua madre sono davvero molto legati ancora oggi.