La Talpa, Maria De Filippi vuole Silvia Toffanin alla conduzione: i dettagli

Il reality potrebbe tornare presto in onda sulle reti Mediaset

In questi ultimi giorni il settimanale ‘Nuovo Tv’ ha lanciato una clamorosa indiscrezione che riguarda Mediaset. Stando a quanto sostiene il noto settimanale, pare che l’azienda si stia preparando al ritorno de La Talpa, il reality la cui ultima edizione andò in onda nel 2008. Ma non è finita qui. Stando a quanto si vocifera pare che Maria De Filippi vorrebbe alla conduzione del reality Silvia Toffanin.

La Talpa potrebbe presto tornare in onda sul piccolo schermo. L’indiscrezione è stata lanciata da ‘Nuovo Tv’, rivelando che il reality, che non va in onda dal 2008, potrebbe sostituire l’Isola dei Famosi.

Come già anticipato, sembrerebbe che Maria De Filippi abbia proposto già una candidata per la conduzione del reality. La regina della televisione italiana vorrebbe infatti al timone del programma Silvia Toffanin. Questo è quanto rivelato dal noto giornale in merito a Maria De Filippi:

Potrebbe diventare la consigliera più fidata di Pier Silvio Berlusconi, e forse addirittura dirigente d’azienda. Maria De Filippi lavorerà al fianco di Silvia Toffanin.

Ma non è finita qui. Come riporta ‘Blasting News’, pare che la futura consigliera di Pier Silvio Berlusconi abbia pensato a Silvia Toffanin come conduttrice della nuova edizione del reality. Questo è quanto si legge sul noto portale:

La De Filippi punterebbe sulla conduttrice di Verissimo per il rilancio de La Talpa, il reality game che dovrebbe tornare in onda nella prossima stagione televisiva al posto de L’Isola dei famosi. Assieme alla Toffanin, Maria è il futuro di Mediaset, avrebbe poi svelato una fonte al magazine.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo gossip che in questi giorni sta facendo chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip.