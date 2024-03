La verità di Maddalena Corvaglia: “Ecco perché ho litigato con Elisabetta Canalis”

Maddalena Corvaglia ha deciso di fare chiarezza in merito al motivo che l'ha allontanata da Elisabetta Canalis. Ecco cosa ha detto.

Molti anni fa Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis formavano una delle coppie più amate della tv. Le due erano infatti delle veline perfette fino a quando un litigio ha posto fine alla loro amicizia. Che cosa è successo?

Maddalena Corvaglia oggi

A diversi anni di distanza, Maddalena Corvaglia ha deciso di dire la sua sulla questione.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: la coppia d’oro di Striscia La Notizia

Tra le coppie di veline più amate della storia di Striscia La Notizia è impossibile non menzionare le bellissime Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Le due hanno ricoperto questo incarico per diversi anni e nonostante sia passato molto tempo dai loro stacchetti, il pubblico le ricorda ancora con affetto.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis in passato

Elisabetta e Maddalena non erano unite solamente sul lavoro, ma avevano stretto un’amicizia così profonda da diventare inseparabili anche fuori dal set. Ad un certo punto però le due ragazze hanno cominciato a non parlarsi e ad apparire molto distaccate l’una dall’altra.

Non si è mai capito che cosa sia successo, ma un grande punto di domanda ha toccato da vicino tutti coloro che hanno seguito le loro vicende. Il motivo del litigio è dovuto a problematiche di tipo lavorativo oppure alla base di tutto c’è l’amore?

Maddalena Corvaglia rivela la verità su quanto accaduto

Credits: alfspeerr

Dopo molto tempo Maddalena Corvaglia, forse stufa di ricevere domande sulla questione, ha deciso di fare un po’ di chiarezza in merito a quanto accaduto con l’ex collega sarda. La bellissima bionda ha quindi parlato di una litigata molto accesa risalente a diversi anni fa, una lite scoppiata per motivi molto gravi. Ora non voglio parlare di lei. Dico soltanto che gli uomini non c’entrano e lo dico perché su questo argomento ne ho lette di tutti i colori. Non ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me eccetera eccetera. Non dirò mai che cosa è successo, ma è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis

Queste sono state le parole che Maddalena Corvaglia ha deciso di rivelare in merito a quanto accaduto con la Canalis, seppur abbia comunque deciso di non dire nulla di più. Molto probabilmente è successo qualcosa sul quale non si può transigere e che nemmeno la più forte delle amicizie è riuscita a sconfiggere.