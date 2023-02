Chiara Ferragni ha incantato tutti con la sua bellezza e il sorriso sul palco dell’Ariston. Dopo le 23, la co-conduttrice si è cambiata d’abito e si è mostrata con un vestito “senza veli”.

Il primo impatto ha mostrato Chiara Ferragni “nuda” sul palco del Festival più atteso dell’anno, ma l’influencer ha subito precisato che non si trattava affatto di un vestito trasparente, ma bensì di un vestito con disegnato il suo corpo.

Anche Amadeus ne è rimasto sorpreso e le ha chiesto il motivo dietro il suo gesto e se quel vestito chiaro avesse per lei un significato particolare.

Riportare l’attenzione sui diritti delle donne, del loro corpo e su come il disporre del corpo femminile dalle stesse sia, purtroppo, ancora considerato discusso e discutibile. Questo è l’obiettivo dietro questo look. L’idea di un abito che simulasse il corpo nudo di Chiara ci è arrivata immediatamente prendendo ispirazione da una creazione di @mariagraziachiuri per @dior della primavera/estate 2018. Realizzato negli atelier alta moda @dior il vestito in tulle color carne riproduce con un ricamo trompe l’oeil il corpo di @chiaraferragni al naturale e liberato da quella vergogna che hanno sempre imposto a tutte, a partire da Eva, la prima donna della storia indotta a provare vergogna.