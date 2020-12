Scopriamo cosa c'è di vero in merito alla presunta amicizia fra Lady Diana e Freddie Mercury, e tutte le curiosità sulla loro notte in un bar gay

Anche Lady Diana si è ritagliata un suo spazio nel grande libro delle “Leggende metropolitane”! Beh, a ben guardare, possiamo affermare che Lady Di si è accaparrata ben più di “uno” spazio. Durante la sua vita, la Principessa del Galles è sempre stata circondata da voci in merito alle sue frequentazioni e amicizie, ma una in particolar modo ha attirato l’attenzione dei media.

Stiamo parlando della “presunta” relazione fra Lady Diana e Freddie Mercury, l’indimenticabile leader dei Queen. Pare infatti che i due fossero piuttosto amici, tanto da aver trascorso una serata in un gay bar londinese, con una Lady Diana rigorosamente vestita da uomo.

Ma quanto c’è di vero in tutto questo? A cercare di fare chiarezza sulla questione ci pensa il sito Express, secondo cui quella di Lady Diana travestita da modello gay che fa baldoria in un bar lgbt, sarebbe una storia da prendere con le pinze. Ma andiamo con ordine, e vediamo cosa è davvero accaduto a Londra.

Lady Diana e Freddie, quella folle notte a Londra

Video Credit CurioSips

Secondo i beninformati, Diana e Freddie avrebbero stretto una bella amicizia, e il loro rapporto sarebbe diventato anche più forte grazie alla serie The Golden Girls (Cuori senza età), amatissima non solo da loro, ma anche da tante altre celebrity. Cleo Rocos, amica di Freddie, ha parlato di un pomeriggio in particolare:

Il gruppo ha trascorso il pomeriggio bevendo champagne di fronte alle repliche di The Golden Girls, con il volume abbassato e improvvisando dialoghi con una trama molto più sporcacciona.

Fin qui, nulla di strano. Pare che Diana facesse parte dell’allegra combriccola e che si stesse divertendo molto. Ma è quello che è accaduto dopo che è diventato “Leggenda”. Secondo i racconti, Freddie ed altri amici avevano in programma di andare a bere in un bar gay piuttosto malfamato, e Diana voleva unirsi alla serata. Per fare in modo che nessuno la riconoscesse, la Principessa ha indossato un berretto, occhiali da sole e un bomber militare.

Quando siamo entrati pensavamo che sarebbe stata scoperta da un momento all’altro. Ma la gente sembrava semplicemente ignorarla. È quasi scomparsa. A lei è piaciuto molto.

Questo sarebbe il racconto rilasciato dalla Rocos, le cui parole sarebbero state però smentite da Peter Freestone, assistente personale di Mercury, secondo cui quanto riportato non corrisponde esattamente alla realtà:

Forse Diana è andata con Kenny, ma Freddie non c’era. Non l’ha mai incontrata.

Persino in occasione del Live Aid Freddie Mercury si sarebbe rifiutato di incontrare la Principessa:

Vedi Brian May e Roger Taylor nel palco Reale. Freddie non ci è andato. Era più interessato a stare con gli amici nel backstage, parlando con Elton John, uscendo con la sua gente. I suoi amici erano sempre i più importanti per lui.

Lady Diana in un gay bar: la verità sulla celebre foto

La storia della notte brava di Lady Diana in un gay bar con il cantante dei Queen sarebbe stata smentita anche da uno dei più famosi fan club di Freddie Mercury, che spiega l’origine della famosa foto che ha dato il via ai pettegolezzi:

Ho visto molte foto photoshoppate di Freddie con altre persone in cui la testa è stata scambiata con quella di qualcun altro. Nella prima foto puoi vedere la foto reale di Freddie con Barbara Valentin (amica e presunta amante di Freddie Mercury, Ndr), e poi quella photoshoppata con la Principessa Diana che si basa sul mito del loro incontro e tutto ciò che molto probabilmente non è nemmeno mai accaduto.

Qualunque sia la verità, in fondo ci piace pensare che Lady Diana abbia davvero trascorso una serata travestita da uomo, in un bar gay insieme a Freddie e ad altre leggende della musica, non trovate?

Foto da Instagram