Lady Gaga e la sua campagna promozionale bizzarra Per vendere il suo nuovo album Lady Gaga utilizza il suo intimo, ecco che ha fatto la pop star

Lady Gaga è pronta a mandare sul mercato il suo ultimo album Chromatica. Ma noi lei la conosciamo e sappiamo bene che la pop star non lascia mai nulla al caso, ecco quindi la sua stravagante e bizzarra idea per promuovere a sua ultima creazione in studio.

Lady Gaga, all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta ha messo online uno shop dove è possibile acquistare mutande e perizomi, così attraverso i suoi capi d’abbigliamento intimi la post star promuoverà il suo album. Ci stupisce? in realtà non poi così tanto, sappiamo bene che Lady Gaga ama sorprendere i suoi fan con mosse di marketing in attese e neanche a dirlo, queste piacciono sempre a tutti.

Visualizza questo post su Instagram ENERGY SHOP.LADYGAGA.COM Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 11 Mag 2020 alle ore 10:12 PDT

In occasione dell’uscita del suo nuovo album, che è stata anticipata, Stefani Joanne Angelina Germanotta ha deciso di mettere in vendita dei gadget che arriveranno a casa dei fan insieme al disco acquistato. Non degli oggetti qualunque s’intende, ma l’intimo della popstar: una linea di mutande e slip molto provocanti fatta di jock strap e perizomi. Il prezzo? Tra i 20 e i 30 dollari, ma la firma è quella inconfondibile e inequivocabile di Lagy Gaga, quindi siamo certi che ne valga la pena.

Chromatica, il nuovo album di Lady Gaga Il nuovo album di miss Germanotta avrebbe dovuto essere pubblicato nel mese di aprile, ma è stato rinviato alla fine di maggio a causa della situazione attuale che ha bloccato tutto il mondo, inclusa la cantante italo americana che nelle ultime settimane ha improvvisato concerti da casa per non lasciare scontenti i suoi fan. Rinviato ma non annullato, e se l’attesa è stata tanta, è altrettanto vero che siamo certi che il risultato sarà strabiliante e quindi varrà il ritardo subito. In attesa del disco, potete sempre ripiegare sugli slip.