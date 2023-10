Una notizia bruttissima ha fatto sbigottire i fan del programma inglese “This Morning”. A quanto pare, la conduttrice del programma ha annunciato di lasciare il programma e più precisamente la televisione.

L’annuncio è stato fatto attraverso i social della donna. Tramite esso non ha comunicato al suo pubblico il solo abbandono del programma, ma anche dell’intera carriera televisiva. L’allontanamento potrebbe essere solo per un periodo, oppure per sempre.

Sta di fatto, che dopo ciò che le è successo, la conduttrice ha deciso di lasciare tutto per potersi concentrare nel prendersi cura della sua famiglia. In seguito, vi paliamo di ciò che le è accaduto, e che le ha fatto prendere una decisione così estrema.

L’amata conduttrice lascia la tv: il motivo gela il pubblico a casa

Attraverso il suo profilo Instagram, la donna ha comunicato che: “È stato un onore essere parte di questa storia… ma purtroppo sento di dover prendere ora questa decisione per me stessa e per la mia famiglia”.

Il pubblico si è subito scaldato, dando vita ad una fortissima reazione, visto l’affetto provato per la star britannica Holly Willoughby. A scatenare questa sua decisione, sembra ci sia il mistero sulla scomparsa di una sua ormai ex collega.

Per questo, la conduttrice di “This morning” Holly Willoughby ha annunciato che: “Ho informato Itv che, dopo 14 anni di conduzione, non tornerò a “This Morning”. La donna si è mostrata poco tranquilla ed impaurita da ciò che le è successo.

Ed ovviamente, collegandosi alla scomparsa di Jill Dando, la “fidanzata del Regno Unito” morta a Londra nel 1999 in un ag**ato, rende tutto ancora più shoccante per Holly. Di questo caso irrisolto, se ne è parlato recentemente attraverso una serie tv Netflix.

Su questo caso, inoltre pare che la polizia abbia arrestato Gavin Plumb, un uomo di 36 anni che sembrava essere collegato alla faccenda. Come se non bastasse, il programma inglese stava già passando un periodo terribile,

questo perché, Holly tempo prima aveva perso il suo storico collega Philip Schofield, collegato ad un probabile caso ses***le con un ex collaboratore del programma tv. Holly Willoughby, dopo ben 14 anni di conduzione, lascia il programma a causa di alcune mi**ce ricevute.