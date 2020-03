Lana Del Rey: pare sia finita tra lei e Sean Larkin, il fidanzato poliziotto Da un po' di mesi, ormai, Lana Del Rey aveva iniziato una storia con un poliziotto, Sean Larkin; a quanto dicono i rumors, però, pare che tra i due sia finita

Quasi sei mesi fa, tra la cantante e autrice americana Lana Del Rey e un poliziotto, Sean Larkin, era iniziata una frequentazione, come riportato da diverse testate internazionali. Secondo gli ultimi rumors, però, pare che tra i due sia già finita. Sono molti i siti d’oltreoceano che confermano la notizia, basandosi su una dichiarazione dello stesso Sean Larkin.

La cantante americana è molto amata e conosciuta in tutto il mondo e può vantare un bel seguito anche nella nostra nazione. Questa sua popolarità la porta spesso ad essere molto seguita anche sotto il punto di vista privato. Ecco come, sei mesi fa, si era venuti subito a conoscenza dell’inizio della sua frequentazione con un poliziotto americano, Sean Larkin. Ancor più tempestiva, però, è stata la notizia della loro chiusura, che ha fatto in poche ore il giro di Twitter e che molte testa riportano. Pare sia stato lo stesso Sean Larkin a dichiarare che lui e Lana Del Rey sono, ormai, buoni amici. La cantante, invece, non ha ancora nè smentito nè confermato la cosa.

Sei mesi fa i due hanno iniziato questa frequentazione e, come afferma lo stesso Sean Larkin, si trattava di una normalissima relazione. I due, infatti, si dividevano tra Los Angeles e l’Oklahoma. L’annuncio ufficiale è avvenuto dopo mesi di paparazzate, quando entrambi i ragazzi avevano postato insieme una foto su Instagram. A pochi mesi dalla pubblicazione della foto, però, pare che la loro relazione sia già di fatto arrivata al capolinea. Non si sa ancora di preciso il motivo, si sa solamente ciò che Sean Larkin pare abbia dichiarato al New York Times, al quale ha dichiarato: “In questo momento siamo solo amici. Parliamo ancora ma siamo occupati su progetti diversi al momento!”

Bisogna ammettere che i due conducono stili di vita molti diversi: lei cantante amatissima, seguita in tutto il mondo, lui un polizziotto delle strade dell’Oklahoma. Per quando possa sembrare romantico e uscito da una commedia americana, bisogna ammettere che deve essere veramente complesso portare avanti questo tipo di rapporto.