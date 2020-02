L’annuncio di Brad Pitt Brad Pitt sconvolge i suoi fan con un annuncio, giorni dopo aver ricevuto un Oscar. Ecco cosa ha rivelato l'attore

L’attore Brad Pitt ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per la sua partecipazione a “C’era una volta a Hollywood”, ottenendo il riconoscimento più importante di tutta la sua carriera. Sebbene Brad avesse già vinto un Oscar come produttore del film “12 anni di schiavitù” nel 2014, non era mai stato riconosciuto come attore.

Giorni dopo essere stato creditore della tanto attesa statuetta, l’attore 56enne che starà lontano dagli schermi per qualche tempo a causa dei suoi problemi personali, ha annunciato che si ritirerà dalla recitazione per un po ‘.

Nell’ultima edizione degli Oscar, Brad Pitt ha partecipato accompagnato da una donna che aveva avuto una grande influenza sulla sua carriera artistica. Dopo le voci sulla possibile relazione amorosa dell’attore e sul fatto che scherzasse su chi lo avrebbe accompagnato al gala, è andato con Cynthia Pett-Dante, che è stata il suo manager dal 1988.

È arrivata con l’attore al Dolby Theatre, si è seduta accanto a lui per tutta la cerimonia ed era molto eccitata quando Brad ha ricevuto il premio. Ma in questo momento molto importante per la carriera di Brad Pitt, ha deciso di allontanarsi dalla fama.

“Ora penso davvero che sia tempo di scomparire per un po’ e tornare a fare altre cose”, ha rivelato l’attore durante un’intervista, anche se non ha fornito dettagli su quanto tempo stima di stare lontano dalla recitazione. Brad Pitt vuole dedicare tempo alle attività che ama come scultura e pittura.

Alcuni presumono che il motivo che lo ha motivato a prendere questa decisione potrebbe essere legato al suo desiderio di migliorare il rapporto con i sei figli che ha avuto durante il suo matrimonio con Angelina Jolie, dalla quale si è separato nel 2016.

Quando i media si sono avvicinati a Brad, i giornalisti gli hanno chiesto se pensava che questo fosse il miglior palcoscenico della sua vita, ha risposto: “Spero di no. Spero che succedano altre cose, è stato davvero speciale. È un’industria che amo e gli amici che mi sono fatto in 30 anni significano molto per me. ”

“Starò dietro le telecamere sul lato della produzione e mi piace molto “, ha detto l’attore.

“Ogni volta recito meno perché penso che Hollywood sia per ragazzi. Non è che non ci siano ruoli importanti per gli uomini più anziani, ma, semplicemente, penso che il gioco sia così; avanza naturalmente”, ha confessato, parlando dell’industria dell’intrattenimento.

L’annuncio ha impressionato i seguaci dell’attore, che sperano che tornerà presto nelle produzioni cinematografiche in cui per ora vuole solo apparire dietro le telecamere.