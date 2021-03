Lapo Elkann, incredibile su Fabrizio Corona: “Ecco cosa gli auguro”

Fabrizio Corona resta ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano da ormai 8 giorni. Chi le ha fatto visita racconta di un Fabrizio molto provato, stanco e dimagrito. L’ex re dei paparazzi continua a ritenere ingiusta la decisione presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano sul suo ritorno in carcere e per questo prosegue con lo sciopero della fame e della sete.

Fonte: Google

Negli ultimi giorni sono stati tanti i personaggi noti che si sono schierati a favore di Corona. Solo per citarne alcuni, Adriano Celentano e Asia Argento hanno pubblicato messaggi di appoggio nei suoi confronti. “Con la scusa ti sommare le tue cazzate, ti hanno dato 14 anni di prigione. È spropositato” – ha detto il molleggiato in una lettera aperta inviata ai familiari di Corona.

Lapo Elkann tende la mano a Fabrizio Corona

Ma nelle scorse ore anche quello che era un suo nemico storico come Lapo Elkann, ha voluto deporre l’ascia di guerra. Il rampollo della famiglia Agnelli fu al centro di una serie di scandali documentati dall’ex re dei paparazzi, che raccolse materiale compromettente in abbondanza da ricattarlo. Intervistato dal settimanale Novella 2000 Lapo Elkann ha assicurato: “The show must go on. Bisogna andare avanti”.

Fonte: Google

“Credo che nella vita si debba girare pagina, dimenticare il male, tutto ciò che è negativo. E lui si è fatto soprattutto del male, spero non continui più a farselo. Spero che riesca a trarre la forza dai suoi errori e ritrovare se stesso, il meglio di se stesso” – ha detto.

Fonte: Google

“Per ora non ho visto questo suo cammino, non avverto un autentico cambiamento, la voglia di diventare altro, il desiderio di crescere. Lo so, si fa fatica, la strada è in salita. Ma ci si fortifica, man mano, ogni giorno. Spero che lo capisca anche lui” – ha concluso.