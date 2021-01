L’attore è diventato papà a 45 anni: benvenuto al piccolo Yard

Una notizia inattesa che ha stupido anche i fan italiani, Sergio Muniz è diventato papà all’età di 45 anni. L’attore spagnolo famoso in Italia anche per la vittoria allo storico reality L‘Isola dei Famosi ha pubblicato un post su Instagram con la manina del piccolo.

Per festeggiare l’arrivo del piccolo avuto dalla compagna Morena Firpo, classe 1984, l’attore ha pubblicato uno scatto accompagnato da una dolcissima dedica. Un inno alla vita:

Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio. Si, è così! Essere madre o padre e il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore, principalmente dell’incertezza di agire nel modo corretto e della paura di perdere qualcosa di così tanto amato. Perdere? Com’è? Non è nostro? Fu soltanto un prestito… il più pregiato e meraviglioso

Prestito, perché sono nostri solo per il periodo nel quale non possono valersi per se stessi, dopo loro appartengono alla vita, al destino e alle proprie famiglie. Dio benedica i nostri figli perché a noi ci ha benedetto già con il loro dono. – José Saramago

Morena Firpo è un”istruttrice professionista di yoga, è nata a Genova e in passato a lavorato a Milano. Al momento i due vivo a Levanto, in Liguria.

Il bambino è un maschietto e si chiama Yari, un nome conosciuto in Italia anche perché lo ora il figlio di Al Bano e Romina. Tuttavia, ha un significato molto profondo e deriva dal russo.

Significa letteralmente “eletto da Dio“. Allo stesso modo ci sono teorie che lo riconducono anche alla tradizione Giapponese. In questa cultura indica una lancia usata dai samurai.

Il nome, in altre culture ha anche una declinazione femminile, e significherebbe “oro”. Nelle lingue Maya invece il significato è da ricercare in “figlio del Sole”.