Isabel Torres è un famosa attrice spagnola alle quale è stata diagnosticata una grave malattia. Riconosciuta per essere una delle più famose attrici di Spagna e protagonista della serie tv “Veneno”, la donna si è presa qualche minuto per fare un video nel quale ha dichiarato che le restano due mesi di vita.

Protagonista di questa triste storia è Isabella Torres, una delle attrici più famose in Spagna. Nell’anno 2018 la donna aveva scoperto di avere un cancro ai polmoni e da questo momento in poi ha iniziato a sottoporsi alle cure adeguate. Di recente, le sue condizioni di salute sono peggiorate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Isabel Torres è affetta da una grave malattia a causa della quale le restano solo due mesi di vita. A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso un video pubblicato sui social nel quale ha aggiornato i suoi fan sul suo attuale stato di salute:

Questo è l’ultimo video che farò per ora. Sono stato molto malato e volevo dirti un po’ di come sto. Ho avuto un po’ più di metastasi ossee ed è per questo che sono stata ricoverata in ospedale, anche se ora sono a casa della mia migliore amica. Mi hanno dato due mesi di vita. Vediamo se lo supero e se non lo supero, beh anche io. Cosa faremo? La vita è così capricciosa