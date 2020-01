L’attrice Mollie Maxine Fitzgerald, arrestata per l’omicidio della madre L'attrice Mollie Maxine Fitzgerald è stata accusata di omicidio e arrestato: secondo gli inquirenti avrebbe accoltellato la madre alla schiena

L’attrice Mollie Maxine Fitzgerald è stata arrestata per omicidio: la star di Captain America avrebbe accoltellato la madre Patricia alla schiena il 20 dicembre 2019. La donna avrebbe detto di aver agito per difesa, sostenendo che la madre l’avrebbe agredita con un’arma da taglio. Pochi giorni fa, però, la polizia l’ha arrestata con l’accusa di omicidio.

Una vicenda complessa e con molti punti oscuri ancora da chiarire. Mollie Maxine Fitzgerald, 38 anni, che molti conoscevano come come la “Stark Girl” del film Capitan America, avrebbe detto agli agenti arrivati sul posto del delitto di aver agito per legittima difesa. La sua versione dei fatti parlava di un’aggressione da parte della madre Patricia.

Il padre di Mollie Maxine Fitzgerald, interrogato dalla polizia, avrebbe detto che la figlia, tornata da poco ad abitare con loro, era diventata molto aggressiva e litigiosa. Il 20 di dicembre 2019, quando la polizia si è presentata alla porta dell’appartamento della famiglia Fitzgerald, ha trovato la donna con un coltello nella schiena. Gli agenti non hanno creduto molto alla versione dell’attrice.

Infatti, i risultati dell’autopsia hanno dimostrato che c’erano delle cose che Mollie Maxine Fitzgerald nascondeva. Sul corpo della madre Patricia sono stati trovate “ferite da difesa e lividi che sembravano indicare un tentativo di soffocamento”. Una prova schiacciante che ha portato all’arresto dell’attrice accusata di omicidio di secondo grado.

Mollie Maxine Fitzgerald dovrà presentarsi al processo: la prima udienza è stata fissata per il 29 gennaio 2020. La donna ha deciso di non accettare l’aiuto di un legale dicendo di essere laureata in legge e di essere perfettamente in grado di difendersi da sola.

Per gli appassionati dell’universo Marvel la notizia dell’arresto della Stark Girl è stato uno shock. Nessuno poteva immaginare un simile scenario. Torneremo presto con aggiornamenti sulla vicenda.