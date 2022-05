Laura Barriales negli ultimi giorni ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla sua vita privata e ai problemi dopo la sua prima gravidanza. La meravigliosa soubrette spagnola infatti, da diverso tempo è lontano dal piccolo schermo e da tutti i programmi che una volta la vedevano protagonista.

Quest’ultima dopo la sua prima gravidanza ha dovuto affrontare diversi problemi di salute abbastanza seri che, l’hanno portata a prendersi del tempo per sé e per la sua famiglia. Essi arrivati come un fulmine a ciel sereno, hanno segnato profondamente la vita di Laura e la sua autostima.

All’interno dell’intervista al settimanale Nuovo, Laura Barriales ha così rivelato a distanza di tre anni come dopo il parto si sia dovuta sottoporre ad un delicato intervento. Sua figlia Melania nata dall’amore con l’imprenditore svizzero Fabio Cattaneo l’ha portata a dover affrontare un lungo e difficile percorso.

Laura Barriales problemi dopo la gravidanza: “Ho avuto un’infezione alla mandibola”

La showgirl si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento di ricostruzione alla mandibola a causa di un’infezione che aveva contratto durante la sua gravidanza. Questo però non sembra essere tutto perché la giovane mamma ha dovuto combattere anche contro una gamba gonfia a causa della vena safena.

Tutti questi problemi fisici hanno così spinto la giovane Laura Barriales a prendere la decisione di non allargare più la sua famiglia. Con il passare dei giorni però, in piena pandemia la showgirl ha ripensato parecchio alla sua decisione. Questo l’ha portata a dare alla luce il bellissimo Romeo che ormai ha circa dieci mesi.

I vari problemi di salute hanno segnato particolarmente la vita da neo mamma di Laura che, ha dovuto affrontare diversi problemi fisici che l’hanno molto spaventata. Nonostante questo, la Barriales ha trovato il suo equilibrio mostrando tutta la sua meravigliosa famiglia sui social.