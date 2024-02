Tanti anni fa Laura Freddi e Paolo Bonolis sono stati una coppia. Oggi l’ex velina è una madre e donna realizzata e felice grazie alla sua piccola Ginevra e al compagno Leonardo. Ma per quale motivo è finita la relazione con il famoso conduttore Mediaset?

Laura Freddi oggi

Grazie ad un intervista rilasciata a “Storie”, la donna ha deciso di confessare il motivo per cui lasciò Paolo Bonolis nonostante il grande sentimento che nutriva nei suoi confronti.

Laura Freddi parla del primo incontro con Paolo Bonolis

Nel corso dell’intervista con Monica Setta, la Freddi ha voluto condividere con il pubblico il primo incontro con Paolo Bonolis. Entrambi erano sul set di Non è la Rai.

Lui entrò, c’era anche Enrica Bonaccorti. Me lo ricordavo a Bim Bum Bam. Io mi misi in un angolo, tutte le altre intorno a lui. Lui mi notò e mi disse: “Che fai qui sola soletta?” Mi fece un po’ di complimenti.

Laura Freddi e Paolo Bonolis

La Freddi ha poi aggiunto di aver confessato a Paolo Bonolis come non lo gradisse quando lo vedeva in trasmissione e forse è stato proprio quello il momento in cui è scattata la scintilla.

Da quel momento i due hanno cominciato a frequentarsi e hanno avuto la possibilità di recarsi ai Caraibi per il loro primo viaggio insieme. In quel contesto si sono innamorati e sono stati insieme per più di 5 anni.

Laura Freddi: “Ecco perché ho lasciato Paolo Bonolis”

Laura Freddi ha poi deciso di svelare il motivo per il quale la sua storia con Bonolis è giunta al termine.

Credits: Rai Play

Devo dire la verità, forse io ero troppo giovane all’epoca, non ci siamo trovati con i tempi. Io avevo già questa voglia di famiglia mentre lui era già separato con due figli molto piccoli in America. L’ho messo di fronte a questo bivio, una scelta troppo grossa in quel momento. Era una responsabilità che lui non voleva prendersi e io me ne andai.

Laura Freddi

Oggi Laura Freddi e Paolo Bonolis conservano comunque un bel rapporto e lei ha un ottimo ricordo di quello che è stato. La donna ha infatti parlato dei fantastici momenti trascorsi insieme, dell’anello che le aveva regalato e persino del primo incontro con Maurizio Costanzo. Il sorriso di Laura non può far altro che confermare queste parole.