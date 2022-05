Piccolo retroscena curioso da una live di una delle cantanti italiane più famose al mondo. Laura Pausini era in diretta su Instagram. All’improvviso si è collegata con una coppia brasiliana e ha subito notato qualcosa di strano. Marito e moglie stavano avendo un rapporto proprio mentre la candidata all’Oscar si è collegata in diretta con loro sul social network.

Nel pomeriggio del 21 aprile Laura Pausini ha deciso di parlare in diretta su Instagram con i suoi fan. Chiunque poteva chiedere di parlare con lei. Quando ha dato il permesso a due fan brasiliani mai si sarebbe aspettata di trovarsi di fronte a una scena del genere.

Per non perdere l’opportunità di parlare con la loro beniamina, marito e moglie hanno interrotto un momento intimo. Per la fretta n on si sono nemmeno vestiti o sistemati e si vede che il letto è tutto in disordine. Peccato che non fossero soli a tu per tu con Laura Pausini. In collegamento c’erano migliaia di persone in tutto il mondo.

Quando Laura Pausini si è collegata ha notato subito cosa stava accadendo in quella casa.

Ma stavate facendo l’amore?

E loro un po’ imbarazzati rispondono sì. E la cantante allora è esplosa in un grido di gioia e anche un po’ di sano imbarazzo, visto che i due fan brasiliani erano anche senza vestiti, anche se hanno cercato di negare:

No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciu**ndo, adoro!

Laura Pausini in diretta su Instagram si accorge subito che in quella casa stava accadendo qualcosa di “muy caliente”

Laura Pausini ha chiacchierato per pochi secondi con la coppia di fan brasiliani, traducendo anche per gli italiani. La scenetta è diventata ben presto virale in tutto il mondo.

Terminata la chiacchierata con loro, Laura Pausini ha continuato a parlare in diretta dei suoi progetti attuali e futuri.