Laura Pausini rompe il silenzio sugli spari al suo concerto: la sua versione è completamente diversa dalla realtà

Qualche ora fa si è diffusa la voce secondo la quale diversi spari si sarebbero verificati nel corso di un concerto di Laura Pausini. Ovviamente la notizia ha gettato nel panico tutti i fan dell’artista. Ma che cosa è accaduto realmente?

Laura Pausini in concerto

La bravissima cantante ha deciso di intervenire sulla questione pubblicando un post su Instagram. Ecco dunque come l’interprete italiana ha tranquillizzato amici e familiari.

Spari al concerto di Laura Pausini: arrestato uomo a Parigi

Quando si svolge un evento pubblico esiste sempre la possibilità che possa presentarsi qualche anomalia in grado di mettere a rischio la sicurezza delle persone. Questo è proprio quello che è accaduto durante l’ultimo concerto di Laura Pausini, evento musicale organizzato nella capitale francese.

Laura Pausini a Parigi

Secondo le ricostruzioni fornite, un uomo voleva assistere al concerto della cantautrice italiana, evento che si sarebbe svolto presso l’Accor Hotel Arena di Parigi. Il diretto interessato era però sprovvisto di biglietto, motivo per cui gli uomini della sicurezza hanno impedito il suo ingresso nella struttura.

L’uomo non ha preso molto bene la notizia e con una pistola ha sparato circa 17 colpi verso una porta che gli avrebbe consentito l’accesso. Erano circa le 20, ma per fortuna le forze dell’ordine sono intervenute con tempestività e hanno bloccato lo stesso prima che questo ferisse qualcuno.

Laura Pausini tranquillizza amici e follower sui social

Credits: FlashTv

Ovviamente l’uso di un’arma da fuoco spaventa sempre tutti, motivo per cui anche Laura Pausini ha voluto dire la sua in merito a quanto accaduto nel suo ultimo concerto. Alcuni parenti della donna. ma anche molti suoi fan, hanno infatti temuto il peggio ma per fortuna la stessa non ha riportato nessun danno.

Post Instagram di Laura Pausini

Nessuno spettatore è stato ferito e alla fine non si sono accorti di nulla. L’artista avrebbe inoltre dichiarato che i colpi di pistola avrebbero colpito una delle porte secondarie dell’hotel dove, per fortuna, era presente pochissima gente.

La Pausini ha poi concluso il suo intervento dichiarando come lei stessa abbia appreso dalla notizia tramite i giornali e, ovviamente, intende dissociarsi da tutto quello che si è verificato in quei pochi minuti. Purtroppo alcuni individui sono imprevedibili, ma per fortuna questa volta è stato scongiurato il peggio.