L’avete riconosciuta? Ha conquistato il mondo intero per la sua bellezza, dolcezza ed eleganza: lo scatto da bambina commuove

Nel corso delle ultime ore è spuntata in rete una foto che rappresenta Lady Diana quando era piccola. A pubblicare lo scatto risalente al 1967 è stato il fratello della principessa ormai defunta Charles Spencer. Scopriamo insieme tutti i dettagli che si nascondo dietro l’immagine storica.

Senza alcuna ombra di dubbio Lady Diana è stata una delle figure più iconiche della storia e della famiglia reale. Suo fratello Charles Spencer omaggia sempre sua sorella scomparsa nell’agosto del 1997 e questa volta lo ha fatto attraverso un immagine pubblicata in rete. Nello scatto in questione appare lo stesso conte in compagnia di sua madre e sua sorella Lady D. I tre posano in guardino accanto ad un altalena e sono felici.

Il conte Charles aveva tre anni mentre la principessa ne aveva sei. L’immagine risale al 1967, ovvero poco prima che la loro madre li abbandonasse per seguire il proprio amante. Queste sono state le parole scritte dallo stesso conte nella didascalia della foto:

Adoro quanto ognuno di noi appaia felice. In quel periodo della mia vita mia madre mi aveva soprannominato ‘Buzz’ perché vedeva in me l’energia infinita di un’ape allegra e indaffarata.

Charles e Lady Diana erano legati da un rapporto molto stretto. Invece, per quanto riguarda le sorelle Sarah Jane, queste ultime si trovavano in un collegio. Oltre a loro c’era anche un altro fratello John il quale però è morto dopo essere venuto al mondo.

Si è trattato di un lutto che ha sconvolto l’intera famiglia e ha rappresentato anche uno dei motivi di divorzio dei genitori di Lady D, come riportato da lei stessa nella sua biografia: