Le celebrities che compiono 50 anni nel 2020 Le celebrities che compiono 50 anni nel 2020: ecco a voi chi spegnerà 50 candeline nei prossimi 12 mesi

Quali sono le celebrities che compiranno 50 anni nel 2020? Sicuramente è un traguardo molto importante per tutti. Ma soprattutto per le star che ci dimostrano che anche a 50 anni si può dar del filo da torcere a ragazze e ragazzi decisamente più giovani. Chi arriverà a spegnere 50 candeline?

Sarà l’anno delle top model che compiono 50 anni. Un appuntamento davvero imperdibile per bellezze del calibro di Naomi Campbell e Claudia Schiffer, entrambe nate nel 1970 e che quindi, chi prima, chi dopo, festeggerà i tanto sognati e sospirati 50 anni. Ci credete che sono davvero delle 50enni?

Non solo la modella inglese di nascita con madre giamaicana, considerata da tutti la Venera Nera, e non solola bella gionda tedesca festeggiano 50 anni (la prima il 22 maggio e la seconda il 25 agosto). Quest’anno compiranno 50 anni anche Uma Thurman, che il 29 aprile spegnerà le 50 candeline: l’icona di Quentin Tarantino ha già 50 anni ma non li dimostra sicuramente.

E anche Melania Trump: ebbene sì, compleanno importante per la First Lady! Chissà quale sarà il regalo che il Tycoon, attuale presidente degli Stati Uniti d’America, ha deciso di farle per un traguardo così fondamentale nella vita di ogni persona. E chissà come ha deciso lei di festeggiare!

Ritornando in Italia, invece, compiranno 50 anni Teresa Mannino, nata il 23 novembre 1970, Gaia De Laurentis (il 25 febbraio) e Donatella Finocchiaro (il 16 novembre).

E non solo donne. Compiranno 50 anni nel 2020 Matt Damon, che li compie l’8 ottobre, Ethan Hawke il 6 novembre, Walter Nudo il 2 giugno, Paolo Sorrentino, il 31 maggio, Christopher Nolan, il 30 luglio… Insomma, sarà un anno in cui ci sarà sicuramente da festeggiare!