Le donne del GF contro il programma: “Adesso si può offendere e dire tutto”

In casa c'è malcontento dopo la decisione del GF di non prendere provvedimenti nei confronti di Soleil

Continua a tenere banco nella casa del Grande Fratello Vip la vicenda di Soleil Sorge e la sua frase razzista. Il Grande Fratello ha deciso di non prendere provvedimenti nei suoi confronti e anche l’opinionista Sonia Bruganelli le ha l’immunità.

Una decisione che non è andata per niente giù alle principali hater dell’influencer nella casa che subito dopo la puntata si sono riunite nella camera blu palesando tutto il loro disappunto. Ainett Stephens, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Jo Squillo si sono dette non d’accordo della decisione degli autori del programma. La prima a parlare è stata Samy Youssef che ha detto: “Dopo stasera se esco è ancora meglio. Guardate dopo quello che è successo sarebbe meglio uscire”.

Dello stesso avviso l’ex gatta nera Ainett una delle più risentite dalle parole di Soleil: “Quindi vuol dire che qui vale tutto, si può dire qualsiasi cosa. Poi uno chiede scusa. Uno può offendere e poi chiedere scusa. Però non è giusta la vita. Samy aveva ragione ed è finito in nomination” – ha detto. Jo Squillo ha replicato: “Avevi ragione tu Raffaella, era programmato così, doveva andare così”. Ed infine Clarissa: “Adesso dobbiamo far finta che lei ci piaccia? Dobbiamo forse leccarle il c**o? Io la prima puntata avevo detto che era una grande maleducata e voi ci siete cascate tutte”.

Proprio Clarissa subito dopo aver discusso nella camera blu con le ragazze si è diretta in giardino dove ha riaffrontato l’argomento con Nicola Pisu che ha legato molto con l’influencer in casa.

“Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, insultato, ma il perdono nasce se c’è il pentimento dal cuore. Quella non era pentita dal cuore, io non la perdono. Io so che a te Soleil piace, quindi cercherai sempre di vederla in positivo. Sappiamo che ti sta simpatica e non vuoi esporti” – ha detto.

