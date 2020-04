Le future mamme vip in gravidanza ai tempi del Coronavirus Essere incinta oggi non è assolutamente facile. Ecco come vivono la gravidanza le future mamme vip ai tempi del Coronavirus

La gravidanza è una delle esperienze più belle che si possano immaginare. Ma ai tempi del Coronavirus è difficile affrontare la gravidanza, perché alle solite paure se ne aggiungono molte altre. Come stanno affrontando il periodo le future mamme vip?

Le future mamme che devono affrontare la gravidanza in questa emergenza di Coronavirus aggiungono nuove preoccupazioni a quelle vecchie. Fare le visite non è facile, così come non è semplice fare acquisti per il bebè, visto che bisogna uscire il meno possibile. Le star si mostrano sui social per raccontare com’è la loro gravidanza in un momento difficile come questo.

Beatrice Valli è alla 33esima settimana di gravidanza e racconta che nell’armadio non ha più niente da mettere, che sta preparando la borsa per il parto e che fa attenzione a dove acquistare online, prendendo i pacchi che arrivano con tutte le precauzioni del caso.

Visualizza questo post su Instagram •TAKE A DEEP BREATH• #breath @befancyfit Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 24 Mar 2020 alle ore 8:23 PDT

Cristina Marino e Luca Argentero trascorrono le giornate insieme, attendendo l’arrivo della prima figlia. Su Instagram l’attrice condivide i momenti di coppia in cui puliscono casa, si fanno le coccole o si allenano insieme. Perché il fitness non si è fermato a casa loro.

Visualizza questo post su Instagram Buona domenica 🥰 Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 16 Feb 2020 alle ore 3:07 PST

Alena Seredova di nuovo in attesa, dopo i due figli di Gigi Buffon, questa volta della prima figlia dal compagno Alessandro Nasi, spera che la piccola nasca in un mondo dove barriere e paura siano state abbattute. E spera tanto che la piccola possa abbracciare i nonni.

Anche Silvia Provvedi è incinta della prima figlia da Giorgio De Stefano. Si gode il sole, si allena, trascorre le giornate con calma e in totale relax e tranquillità.

Convinta davvero che tutto presto andrà per il meglio.