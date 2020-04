Le Iene, Davide Parenti ricorda Nadia Toffa: “Ci manca. Era favolosa” Le Iene Show tornerà stasera, dopo lo stop dato dall'emergenza in atto il programma tornerà con un nuovo format e Davide Parenti ricorda Nadia Toffa

Le Iene show torneranno questa sera sempre su Italia 1, dopo lo stop dovuto all’emergenza, i giornalisti sono pronti a ripartire con servizi esclusivi, ma prima del grande ritorno Davide Parenti ci tiene ancora una volta a ricordare la meravigliosa Nadia Toffa

L’autore del programma infatti ci tiene a sottolineare come l’assenza della conduttrice sia un vuoto incolmabile in redazione, e spiega: “Con Nadia abbiamo condiviso passioni di vita dalla mattina alla sera, successi e frustrazioni. Era favolosa, era parte di noi. Ci manca, Nadia ci manca”

Il programma tornerà con nuovo format, ovviamente non ci sarà il pubblico in studio, e ci sarà solo un appuntamento settimanale condotto virtualmente dai giornalisti del programma. Inoltre, l’autore spiega che il programma sarà incentrato sul tema del momento

“Il 70% dei servizi sarà su questo tema, che catalizza l’attenzione di tutti. Faremo un giro nelle strutture sanitarie dismesse negli ultimi anni dalla regione Lombardia, alcune fatiscenti, altre in ottime condizioni. E ci si chiede come sia possibile: perché costruire strutture nuove quando ce n’erano di già pronte, con il riscaldamento e l’aria condizionata, con la vernice ancora fresca?

E poi la truffa delle mascherine, l’esperienza del Veneto, le possibili cure… Abbiamo anche servizi più leggeri, a partire dagli scherzi. Il primo nella casa di Michelle Hunziker: organizzare uno scherzo in queste condizioni è una nuova sfida”

Inoltre, l’autore racconta di come da oltre vent’anni mette anima e cuore in questo programma, e come sperava in una promozione su una rete di maggiore rilevanza:

“Qualche anno fa provai a capire se c’era spazio per noi a Canale 5 perché avevamo dimostrato che il nostro linguaggio poteva andare bene anche lì. Ma nacquero una serie di problemi interni a Mediaset, di equilibri che l’azienda voleva preservare.

Il dispiacere c’è stato, pensavo che la naturale crescita del programma sarebbe stata andare su una rete che l’avrebbe fatto performare ancora meglio. Poi me ne sono fatto na ragione, anche perché Mediaset ci ha permesso di crescere facendoci andare in onda due volte alla settimana su Italia 1. Quello che abbiamo però perso nella visibilità di una sola puntata, lo abbiamo guadagnato in presenza, con il raddoppio delle puntate settimanali.”