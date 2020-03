Le Iene si ferma per 2 settimane, un membro del team positivo al Coronavirus Le Iene si ferma; i vertici di mediaset decidono di fermare il programma per 2 settimane, dopo che un membro del team è stato trovato positivo al Coronavirus

Il programma Le Iene è stato fermato. Lo hanno comunicato i vertici di Mediaset dopo che uno dei membri del team de Le Iene è stato trovato positivo al Coronavirus. La decisione è stata presa per tutelare tutti gli altri operatori della squadra e i conduttori del programma.

Sembra che niente riesca a fermare l’avanzamento dei contagi. Anche la redazione de Le Iene è stata presa di mira dal virus. Uno dei membri del team è stato trovato positivo al Coronavirus e questo ha convinto i vertici di Mediaset a fermare il programma per 2 settimane. La notizia è stata trasmessa dall’agenzia di stampa Adnkronos.

Si tratta di una decisione in linea con le normative stabilite dalla Regione Lombardia per fermare i contagi. La legge parla di un isolamento preventivo di due settimane.

Come ben sapete la redazione del programma Le Iene è stata una delle prime a mettere in atto le misure dell’ordinanza firmata dal governo, andando in onda senza pubblico e mantenendo una distanza di 1 metro tra le persone presenti nello studio.

Gli studi di Le Iene si trovano a Milano e alcuni inviati sono stati mandati ad intervistare le persone nelle zone dei focolai.

Infatti, sulla pagina social de Le Iene si può leggere l’annuncio del 23 febbraio 2020 in cui la redazione comunicava la decisione di proseguire con le puntate ma senza pubblico in studio:

“Per la prima volta in 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio, come sempre dalle 21.20 su Italia1, in cui vi parleremo naturalmente anche dell’emergenza coronavirus. #LeIene”.

Torneremo presto con aggiornamenti.