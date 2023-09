Le Iene, Veronica Gentili e la rivelazione su Belen Rodriguez: “Perché è andata via”

A partire dal 3 ottobre, Veronica Gentili sarà al timone de Le Iene insieme a Max Angioni. In questi giorni l’ex conduttrice di Controcorrente ha rilasciato un’intervista in cui non sono passate inosservate le parole spese nei confronti di Belen Rodriguez. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In occasione del ritorno della nuova edizione de Le Iene, su Italia1, Veronica Gentili ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato tutto il suo entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura. Tra i tanti argomenti trattati, l’ex conduttrice di Controcorrente ha avuto modo di esporsi anche su Belen Rodriguez.

Queste sono state le parole che Veronica Gentili ha rilasciato sulla showgirl argentina:

Non la conosco. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista: ma siamo molto diverse, i paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne.

Ma non è finita qui. Nel corso dell’intervista rilasciata, a Veronica Gentili è stato chiesto il motivo per cui Belen Rodriguez è stata mandata via da Mediaset. Alla domanda l’ex conduttrice di Controcorrente ha risposto con queste parole:

All’inizio è stato un mezzo choc, perché, non è un mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti.

Dunque, stando alle parole di Veronica Gentili, Belen Rodriguez avrebbe lasciato Mediaset per via della decisione dell’editore di attuare nell’azienda una vera e propria trasformazione. C’è da dire che Belen non si è mai esposta in merito a questa vicenda e molti non vedono l’ora che la showgirl argentina rompa il silenzio in modo da scoprire cosa si nasconde davvero dietro alla scelta di lasciare Mediaset.