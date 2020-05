Temptation Island, tutte le novità del programma Tornerà presto in onda Temptation Island, ecco alcune novità, messe in atto, per girare il programma in sicurezza

Per la gioia dei fan italiani, insieme a Uomini e Donne anche Temptation Island tornerà presto in onda. Maria De Filippi, che conosce ormai bene le dinamiche della TV ai tempi del Covid-19, ha già ideato, insieme al suo staff, un metodo per girare il programma in sicurezza.

Ovviamente, così come è stato per tutti gli altri programmi, anche Temptation Island subirà importanti e drastiche modifiche. A parlarne è la stessa Maria De Filippi, consapevole di tutte le conseguenze che il Coronavirus ha portato anche in TV. A quanto pare, dopo la ripartenza delle riprese di Uomini e Donne, i casting per Temptation Island sarebbero già iniziati.

Maria De Filippi confessa che, insieme al suo staff, sta cercando un metodo per far si che i corteggiamenti tra single e fidanzati/e avvengano senza contatti fisici. Un’impresa non da poco, ma sicuramente la presentatrice di Mediaset ha i suoi assi nella manica.

Ecco, infatti, cosa ha dichiarato lei stessa: “Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”.

Probabilmente saranno organizzate delle strutture ricettive dove i concorrenti staranno in quarantena per due settimane, in modo da scongiurare ogni pericolo. Altra possibile ipotesi è che i corteggiamenti avverranno a distanza, magari tramite sms, come già successo per la versione “Corteggia con le parole” di Uomini e Donne?

È ancora tutto in forse, ma di sicuro i provini sono aperti e il programma vedrà presto la lui. Aspettiamo con ansia tutte le novità che ci riserverà il programma, anche in merito a come avverranno i falò di confronto. Siamo tutti curiosi e interessati di scoprire i prossimi concorrenti del programma.