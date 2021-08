Le nuove foto di Charlotte sono tutte da vedere. La figlia secondogenita del principe William e di Kate Middleton è ogni giorno più bella. Non ce ne voglia Baby George, che ormai baby non lo è più. Ma la principessina di casa è davvero uno splendore, a dimostrazione che ha preso molto dalla mamma. Ma anche dalla bisnonna, la Regina Elisabetta II.

I duchi di Cambridge recentemente sono apparsi spesso in pubblico. Sia in occasione del torneo di tennis di Wimbledon, sia alla finale degli Europei di calcio, dove l’Inghilterra è stata battuta ai rigori dall’Italia. Presente allo stadio anche il principino George, triste per la perdita della sua nazionale.

E mentre il fratello maggiore era sotto gli occhi di tutti, beccandosi anche post ironici e di haters che a quanto pare non hanno nulla da fare se non prendersela con un bambino, la famiglia ha deciso di mandarlo in vacanza un po’ lontano dai riflettori. Che si sono però accesi sulla sorella minore, la principessina Charlotte.

In occasione dell’iniziativa Big #ButterflyCount, che si svolge nel paese di Sua Maestà, per sensibilizzare sull’importanza di proteggere le farfalle, i duchi di Cambridge, che sostengono l’iniziativa, hanno pubblicato un’incantevole immagine della principessina.

Non solo sono bellissime creature con cui stare, ma sono anche estremamente importanti. Le farfalle sono parti vitali dell’ecosistema sia come impollinatori che come componenti della catena alimentare,

La foto di Charlotte con una farfalla fa il giro del mondo

Nello scatto accompagnato dalla didascalia sopra riportata, la secondogenita di William e Kate Middleton è ritratta con una farfalla tra le mani, con i capelli lunghi sciolti sulle spalle e una bellissima t-shirt blu.

La bambina di 6 anni, compiuti a maggio scorso, ha attirato un sacco di like. La principessina con questo nuovo look mostra di essere particolarmente cresciuta: non è più baby nemmeno lei!