Le star e le loro trasformazione; come erano e come sono diventate Nel corso degli anni sono tante le star che sono cambiate radicalmente grazie alla chirurgia plastica, vediamo come erano e come sono diventate

La chirurgia estetica è molto in voga tra le celebrità. C’è chi la ama, chi la odia, chi ne abusa e chi se ne pente a posteriori. Ma è innegabile che ormai risulta molto difficile trovare una stella della TV o del cinema che non sia andata almeno una volta a farsi fare un ritocchino. Ma mentre in alcuni casi la mano del chirurgo è quasi invisibile, in altri sembrerebbe proprio che i pazienti si siano lasciati un po’ prendere la mano, tanto da risultare assolutamente irriconoscibili! Ecco alcuni nomi inaspettati di star che hanno passato più tempo del dovuto sotto i ferri.

Renée Zellweger è cambiata esponenzialmente dal 1998 ad oggi. Gli zigomi più pronunciati, il naso rimodellato e le rughe totalmente appiattite fanno si che della giovane acqua e sapone che era sia rimasto solo il ricordo.

Per non parlare di Patty Pravo, che dopo tutti i ritocchi per eliminare le zampe di gallina ormai si ritrova gli occhi a mandorla.

Anche Nicole Kidman sembra aver passato molto tempo sul lettino del chirurgo estetico, basta guardare il naso che ha totalmente cambiato forma e il sorriso che non ha più nulla di quello che era nel 1989.

E che dire di Meg Ryan? È evidente il filler che le ha reso le labbra simili a un canotto, e le rughe sono magicamente sparite negli anni.

Nina Moric, che nega assolutamente di aver subito chirurgia estetica, sembra essere invece molto cambiata negli anni. La modella ha palesemente gonfiato le labbra già prominenti e rialzato il naso con martello e scalpello!

Anche Alba Parietti ha voluto aggiungere un po’ di silicone nelle sue bellissime labbra, e gli zigomi sembrano sfidare la forza di gravità. Per non parlare del seno, che si è gonfiato come un palloncino!

Pamela Anderson, conosciuta per le sue strepitose forme, non si salva in questa carrellata. L’attrice sembra aver raddoppiato il volume delle labbra negli anni e non solo.

E come non parlare di Madonna, che col passare degli anni si avvicina sempre più ad assomigliare ad una statua di cera!

Jennifer Lopez invece sembra essersi limitata a qualche ritocchino per tirare su il naso calante.Insomma, non si salva proprio nessuna! Ma perché voler a tutti i costi fermare lo scorrere del tempo? Non è più affascinante una donna che porta con orgoglio le sue imperfezioni che diventare delle bambole di plastica?