Le strazianti parole di Vanessa Bryant "Il mio cervello non riesce ad accettarlo..." Le strazianti parole di Vanessa Bryant

Dopo due settimane dall’orribile incidente di Kobe Bryant e della piccola Gianna, mamma Vanessa si è ritrovata con un dolore troppo forte ed un vuoto incolmabile. Si è fatta forza per andare avanti per le altre figlie ed ha ringraziato il numero enorme di persone, che si sono strette intorno al dolore della famiglia e che amavano suo marito, un’indimenticabile leggenda dello sport.

Vanessa Bryant ha scritto un post sul suo profilo personale Instagram, esprimendo tutto quello che sta provando. Eccolo qui di seguito:

“Sono sempre stata riluttante ad esprimere le mie parole e le mie sensazioni. La mia testa rifiuta di accettare che Kobe e Gigi se ne siamo andati. Non riesco ad elaborare entrambi i lutti. È come se stessi cercando di realizzare la scomparsa di Kobe, ma il mio corpo non riesce ad accettare che la mia Gigi non tornerà più da me.

Perché devo svegliarmi un altro giorno senza che anche la mia bambina possa farlo?

Questa cosa mi fa uscire pazza, lei aveva tanta voglia di vivere. Ho capito che devo essere forte per le mie altre bambine, ma sono arrabbiata perché non ho più al mio fianco Gigi e Kobe. Sono grata per essere ancora qui con Natalia, Bianka e Capri.

Credo che sia normale provare queste sensazioni, che facciano parte dell’elaborazione del lutto. Le sto condividendo nel caso di fuori ci sia qualcun altro che abbia vissuto una perdita simile alla mia.

Dio, vorrei che fossero qui e che questo incubo finisse. Continuiamo a pregare per le vittime di questa tragedia”.

Parole dolorose, parole di una madre che da un giorno all’altro si è ritrovata a non avere più un marito e una figlia. La piccola Gigi era una promessa del basket e il giorno della sua morte, stava andando agli allenamenti con il suo papà.

Purtroppo è accaduta una tragedia inaspettata e adesso c’è soltanto un grande silenzio che continua a rimbombare in casa Bryant, così come nel cuore del mondo intero.