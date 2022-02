Dopo il no a C’è posta per te della compagna, Leandro Ariosto ex di Maria Paola Spina ha trovato di nuovo l’amore. Nella sua vita c’è una nuova fiamma, una nuova fidanzata che gli farà dimenticare tutta la delusione per la precedente relazione d’amore. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova compagna.

In televisione aveva ricevuto il no dell’ex fidanzata, in occasione di una delle recenti puntate del programma condotto da Maria De Filippi. Sabato 19 febbraio scorso la donna tradita dal ragazzo non ha accettato le scuse dell’uomo che aveva provato a riallacciare i rapporti.

Maria Paola Spina, incoraggiata anche da molte telespettatrici, che hanno rivisto i loro tradimenti in tv, aveva deciso di non concedergli alcun perdono. E aveva deciso di chiudere la busta perché non ne voleva più sapere niente di quella relazione.

This is the end, my friend. Anzi: “Il cuore solo a chi merita, ma a chi ci arriva dentro non in superficie”.

Questo il commento della donna su Instagram per chiarire che era tutto finito. Leandro Ariosto ha capito che non c’erano più speranze, ma il suo cuore è presto tornato a battere, questa volta per un’altra donna. Dal momento che sembra via social l’uomo, rifiutato dall’ex a C’è posta per te, ha annunciato il fidanzamento ufficiale con una nuova fiamma. Morto un papa, se ne fa un altro, si suol dire.

Leandro Ariosto ex di Maria Paola Spina, chi è la nuova fidanzata

Si chiama Grazia D’amico la nuova fidanzata di Leandro Ariosto, come si comprende perfettamente dall’aggiornamento di stato postato dal ragazzo di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli sul suo profilo Facebook.

Di lei sappiamo ben poco, ma anche la ragazza ha aggiornato il 19 febbraio scorso le sue relazioni su Facebook, scrivendo (e annunciando al mondo intero) di essere fidanzata ufficialmente con Leandro Ariosto.