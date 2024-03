“Lei mi ha salvato” Il cantante si commuove e scoppia in lacrime per lei

Il cantante Stash ha raccontato che la moglie Giulia lo ha letteralmente salvato. Ospite da Silvia Toffanin, nel programma Mediaset Verissimo, l’interprete, reduce del grande successo del Festival di Sanremo 2024, definisce la compagna, madre delle sue figlie, come il sole della sua vita. Una presenza fondamentale di tutta la sua esistenza.

Domenica 17 marzo, ospite di Verissimo, il cantante dei The Kolors ha parlato del momento fortunato della sua vita. Ovviamente ha parlato del successo del brano sanremese, “Un ragazzo, una ragazza”, molto passato sulle radio e molto ascoltato in streaming.

“Io e i ragazzi siamo felicissimi di come stia andando la canzone “Un ragazzo, una ragazza”. Mia mamma è contentissima, mi chiama ogni sera perché a lei, più che il successo, interessa come sto io. Sto vivendo un periodo molto bello della mia vita. Il successo è il risultato di tanti fallimenti che, alle volte, ti fanno sentire perso e al buio. Ora, non sono qui a fare il filosofo, ma posso dire che sono proprio quei momenti che ti aiutano a crescere e a farti capire la strada da prendere. È ciò che è successo a noi. Ci preoccupavamo tanto dei numeri, mentre quando abbiamo inciso “Italodisco” avevamo deciso di non pensarci ed è stato un successone“.

Il cantante ha anche raccontato che il nonno è stato fondamentale nella sua vita, perché gli ha insegnato tante cose. Ma il più grande regalo che gli ha trasmesso è stato l’avere sempre progetti in mente.

“Penso che questo insegnamento sia stato fondamentale e io sto cercando di trasmettere tutto alle mie figlie. Io dedico sempre una preghiera a mio nonno perché mi piace sentirlo vicino“.

Stash e la moglie Giulia: ecco come lo ha salvato

“Il periodo più difficile della mia vita è stato quando mi sono trasferito a Milano perché mi sono sentito tanto solo, avevo lasciato tutti a Napoli. Poi, senza programmare nulla, ho conosciuto Giulia, il sole della mia vita con la quale ho creato una bellissima famiglia. Suono sempre con le mie bambine, faccio sentire loro le canzoni e Grace suona anche con me. Ci divertiamo un sacco“.

Stash racconta anche che si sente bene nel ruolo di papà, gioca e si diverte con le bimbe. Dice loro anche qualche no, quelli che fanno crescere i bambini e sono più importanti dei sì “perché innescano quel meccanismo che fa cercare una soluzione alle bambine“.