Leighton Meester e Adam Brody: in arrivo il secondo figlio della coppia Leighton Meester e Adam Brody sono due personaggi noti del mondo delle serie TV internazionali: la coppia è in attesa del loro secondo figlio, arrivata la conferma

Dal mondo delle serie Tv internazionali è arrivata una notizia molto lieta. Una coppia molto famosa è in attesa del loro secondo figlio. Si tratta della coppia formata da Leighton Meester di Gossip Girl e Adam Brody di The O.C. La conferma dell’evento arriva da uno scatto fatto alla ragazza, dove appare con un bel pancione.

A dare la notizia è il Daily Mail, il quale pubblica una foto della coppia che li ritrae a passeggio insieme per le strade di Los Angeles. Si nota benissimo, nella foto pubblicata, il bel pancione ben indossato dalla splendida Leighton Meester, Blair Waldorf nella serie TV americana Gossip Girl. Affianco a lei, Seth Cohen di The O.C. l’ha accompagna nella passeggiata, insieme alla loro prima figlia.

Nel 2014, dopo essersi conosciuti nel 2013, la coppia è convolata a nozze. Il 4 agosto del 2015, dall’amore dei due, è nata la loro prima bambina, Arlo Day Brody. Riguardo questa seconda gravidanza, pare non siano arrivate conferme né smentite, ma la foto pubblicata dal Daily Mail rimane una prova schiacciante: il pancione della bella attrice è molto evidente. Visto quanto è evidente, con molta probabilità la gravidanza deve essere anche in uno stadio avanzato.

Sono comunque una coppia nota per amare e proteggere parecchio la loro privacy. Tanto famosi e portati nel loro ruolo di attori in serie TV e film, tanto privati quando si tratta di famiglia e vita sentimentale. Leighton Meester è di origini texane ed è nata nel 1986. Si tratta di un personaggio molto versatile: oltre ad essere un’attrice, è anche una cantante ed ha fatto parte di diverse campagne pubblicitarie.

La vita della ragazza è stata parecchio turbolenta: quando è nata, entrambi i suoi genitori erano in galera e, una volta cresciuta, ha dovuto intraprendere una battaglia legale poiché sua madre stava spendendo tutti i contributi economici per degli interventi di chirurgia estetica, piuttosto che per le cure mediche per il fratello.

Adam Brody, invece, è classe 1979. Oltre che nella seri TV The O.C. , lo troviamo anche in un’altra famosa serie televisiva: Una mamma per amica. Prima di fidanzarsi e poi sposarsi con Leighton Meester, Adam Brody è stato per lungo tempo fidanzato con la sua collega nel cast di The O.C. Rachel Bilson.