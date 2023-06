In una toccante intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, l’ex manager della televisione Lele Mora ha raccontato i suoi ultimi anni, che sono stati tutt’altro che facili. Dopo i problemi con la giustizia e la lotta contro il tumore, che fortunatamente è riuscito a sconfiggere, ha scoperto di avere un principio di demenza senile. La sua speranza, ha spiegato, è quella di curarsi affinché la malattia proceda il più lentamente possibile.

Nato nel 1955 in Veneto, Dario Gabriele Mora, conosciuto da tutti come Lele Mora, in passato era riuscito a costruirsi una carriera molto importante nel mondo della televisione e dello spettacolo.

La sua LM Management è stata per anni l’agenzia più importante in Italia, che ha rappresentato i più grandi personaggi dello show business.

Parallelamente ai successi, Lele Mora ha avuto a che fare anche con molti problemi giudiziari. Nel corso degli anni è stato infatti condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione.

In totale ha dovuto scontare una pena di 6 anni e un mese di reclusione, trascorsi in parte in carcere e in parte nella comunità Exodus di Don Mazzi.

La demenza senile di Lele Mora

Credit: Diva e Donna

Da anni ormai il nome e il volto di Lele non appaiono più nelle televisioni e sui giornali. Il motivo, oltre che i suddetti problemi con la giustizia, è stato perlopiù legato a problemi di salute.

Prima un tumore, che lo ha colpito tra il polmone e un rene, per il quale è stato operato ed è stato curato a lungo.

Il brutto male ora è sparito, ma sono comparsi il diabete e, soprattutto, un principio di demenza senile.

Intervistato recentemente dal settimanale Diva e Donna, l’ex manager della tv ha detto di avere problemi con la memoria a breve termine.

Lele ricorda perfettamente tutti gli eventi del passato lontano, molto meno quello accaduto recentemente. E questo, ha spiegato, è il sintomo di una demenza senile che lo ha colpito.

La speranza per lui è quella di poter continuare a curarsi, così da ritardare il più possibile l’andare avanti della malattia. Alla soglia dei 70 anni, di fronte a Lele Mora si prospetta un’ennesima montagna da scalare.