Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, dimmesso dall’ospedale, continua la terapia da casa Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, è stato dimesso dall'ospedale dopo la diagnosi di coronavirus: continuerà la terapia da casa

Sono sempre di più i contagiati dal coronavirus, che sta mettendo in seria difficoltà la nostra Nazione. Pochi giorni fa, era uscita la notizia che Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, era risultato positivo al virus e, per questo motivo, era stato ricoverato in ospedale. Di poco fa la notizia delle sue dimissioni: continuerà la terapia a casa.

Leonardo Greco, nei suoi giorni di malattia, ha informato passo passo i suoi fan della sua situazione: prima il ricovero, poi il periodo in cui gli è stato necessario il respiratore. infatti, anche questo proposito aveva fatto un post su Instagram per informare tutti del suo stato e così scriveva:

“Oggi è arrivata la conferma della mia positività. Lo dico senza vergognarmene e senza aver paura. Lo dico solo per far riflettere le persone. Questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età… Per questo adesso bisogna essere uniti e volersi bene senza discriminazione. È una lotta che riguarda tutti noi… ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e amore.”

Poi la notizia del suo miglioramento: infatti, la condizione dei suoi polmoni è migliorata e non aveva più bisogno del respiratore e, inoltre, non aveva più i sintomi febbrili.

Aveva già dal principio sottolineato come il percorso sarebbe stato decisamente lungo e per nulla facile, ma poco tempo fa ecco arrivare la bella notizia sui social: è stato dimesso e potrà tornare a casa. Così dice il ragazzo per dare la notizia:

“Torno a casa … si! Oggi mi dimettono, continuerò le mie cure da casa con tutti gli accorgimenti medici del caso. Ma io finalmente torno a casa e esco da questo incubo durato fin troppo!”

Il ragazzo, però, precisa che non ha minimamente interrotto le terapie, ma che le continuerà da casa. Insomma, questo virus è una bella gatta da pelare, ma notizie come queste aiutano sicuramente a riportare a tutti la speranza.