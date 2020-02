L’esibizione della figlia di Jennifer Lopez, che ha cantato con la sua mamma e con Shakira (VIDEO) In molti non sanno chi sia e non l'hanno mai sentita cantare. Ma dopo l'esibizione con la sua mamma JLo, non si parla d'altro 😍

In molti non l’hanno mai vista e non l’hanno mai sentita cantare. È salita sul palco del Super Bowl 2020, all’Hard Rock Stadium di Miami, la figlia della famosa cantante, ballerina e attrice Jennifer Lopez. La piccola ha cantato insieme alla sua mamma, mostrando al mondo intero il suo grande talento. Emme Mirabel è nata dalla relazione con l’ex marito Marc Anthony ed ha anche un gemellino di nome Max. La bambina è salita insieme ad un gruppo di ballerini, tutti i bambini, ed ha cantato insieme alla sua mamma “Let’s Get Loud” e poi ha cantato da sola la canzone “Born in the u.s.a”. L’esibizione ha fatto molto parlare e in tanti sono rimasti incantati da Jennifer Lopez e da. Shakira, che nonostante la loro età, rispettivamente 50 e 43 anni, riescono ancora a splendere energiche sul parco, incantando il mondo intero. Guardate il video dell’intera esibizione ( 15min): Bellissime, solari e travolgenti, hanno fatto esplodere l’Hard Rock Stadium di Miami. Le due cantanti si sono prima esibite da sole e poi insieme. Jennifer Lopez è salita sul palco vestita con i colori della bandiera americana e di quella portoricana. La loro esibizione ha ricevuto anche diverse critiche, scatenando dibattiti sui social network. C’è chi le ha trovate meravigliose e liberatorie e chi invece, le ha trovate troppo sensuali. Lo spettacolo di metà tempo del Superbowl, è una tradizione che risale al 1967, una pietra miliare culturale destinata a mostrare al mondo di cosa parlano veramente gli Stati Uniti. Shakira e Jennifer Lopez sono stati scelte per rappresentare la grande influenza culturale ispanica di Miami. Sono entrambe latino-americane. Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di questo spettacolo. I social network sono impazzati dai immagini e video di queste due bellissime artiste, capaci di travolgere ed energizzare chiunque.