Delia Duran ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello VIP per trovare le risposte che sembrerebbe Alex Belli non avergli dato. La ragazza, prima di convolare a nozze con l’attore di Centovetrine, era reduce da un atro matrimonio.

Si tratta della relazione avuta con Marco Nerozzi che, come riporta anche Fanpage, tra pochi giorni dovrà ricevere una condanna per riciclaggio di due milioni di euro.

L’uomo si è confessato al settimanale Nuovo dove ha confessato di aver avuto una relazione aperta quando frequentava Delia Duran: “Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità.”

Al magazine di Riccardo Signoretti, Marco Nerozzi ha raccontato che i due facevano una vita molto bella e hanno viaggiato molto, da lì è nata la carriera della modella:

Quando stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco. Poi grazie alle foto che le aveva fatto a Miami un mio amico, ha superato un provino e recitato in tre fiction”.

Tornata in Italia ha infatti registrato “Il bello delle donne”, “L’onore e il rispetto” e “Furore 2”, set dove ha conosciuto proprio Alex Belli. Marco Nerozzi ha poi continuato:“Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato”,

L’imprenditore ammette le sue colpe e spiega che non erano mai soli durante i loro soggiorni: “Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche”.

Anche su Alex Belli ha un’idea ben precisa: