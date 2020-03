L’ex Principe Harry e Meghan Markle lasciano il Canada e si trasferiscono a Los Angeles L'ex Principe Harry e sua moglie Meghan Markle decidono di lasciare il Canada e si trasferiscono a Los Angeles, prima che Trump chiudesse tutti i confini

L’ex Principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di spostarsi nuovamente: hanno lasciato il Canada per trasferisci, insieme al figlio Archie, a Los Angeles, dove vive la mamma di lei. Il tutto è stato fatto con un aereo privato, prima che Donald Trump decidesse di chiudere tutti i confini.

Gli ormai ex Reali hanno deciso di avvicinarsi al nucleo familiare dell’attrice Americana. Infatti, già da tempo si sapeva che i due avevano acquistato una casa a Los Angeles, in California, poiché la madre di Meghan Markle, Doria Ragland, viveva lì. I due, giusto poco tempo prima che Donald Trump decidesse di chiudere i confini per combattere la diffusione del COVID-19, hanno preso un aereo privato e sono andati a vivere in California, portando con loro, ovviamente, anche il figlio Archie. Sarebbero arrivati, secondo People, giovedì e da allora non si sono mossi,anche la California, infatti, è in quarantena.

Questa decisione, forse, sarebbe legata anche al fatto che Los Angeles è la capitale del cinema e Meghan Markle, da quanto dicono alcune fonti, sarebbe interessata a tornare sul set. Secondo alcuni, l’attrice statunitense vorrebbe iniziare a fare carriera nei documentari, lasciandosi alle spalle la sua carriera i attrice in film e serie TV. I documentari che le interesserebbero sono quelli che parlano delle cause che stanno a lei più a cuore, come i diritti delle donne, la difesa dei più deboli e l’attenzione per l’ambiente.

Nell’attesa di questo, la ragazza sarebbe già diventata doppiatrice. Infatti, pare che la giovane sia la narratrice di un documentario che uscirà per Disney+ , dal titolo Elephant. Il documentario debutterà il 3 aprile sulla nuova piattaforma streaming e, nella versione italiana, la voce della Duchessa di Sussex sarà sostituita da quella di Elisa, cantante.

Si dice, inoltre, che nei termini dell’accordo, l’attrice abbia inserito anche una clausola particolare: pare che abbia richiesto una cospicua donazione ad un’associazione che si occupa della salvaguardia degli animali. Oltre a questo, all’attrice sarebbe stato offerto anche il ruolo di doppiatrice di Lisa Simpson, dopo che Disney+ ha ricomprato i diritti della serie da Fox.