L’ex tronista di Uomini e Donne incinta del terzo figlio: l’annuncio del tutto a sorpresa da Dubai

Ludovica Valli è incinta del suo terzo figlio, una notizia del tutto inaspettata che ha sorpreso e stupito le sue migliaia di fan. La giovane Influencer nonché ex tronista di Uomini e Donne ormai da diversi anni ha creato la sua famiglia al fianco del compagno Gianmaria Di Gregorio.

La donna infatti, ha già avuto due bimbi ovvero Anastasia e Otto Edoardo dimostrandosi sempre più innamorata nonostante la sua giovane età. è proprio quest’ultima nella giornata di oggi a dare il lieto annuncio in una maniera del tutto particolare e inaspettata conquistando il cuore dei suoi fanti fan.

La Valli insieme al suo compago Gianmaria Di Gregorio si trova a Dubai insieme ai suoi due splendidi bambini per una vacanza lontano dal maltempo dell’Italia. è proprio qui, con un video che ha annunciato la sua terza gravidanza. Scopriamo come e la reazione delle sorelle.

Ludovica Valli incinta del terzo figlio: L’annuncio e la reazione mancata delle sorelle

La giovane Influencer nel corso degli anni era diventata famosa grazie alla sua partecipazione come tronista di Uomini e Donne. È stato proprio quello il suo trampolino di lancio sui social che ora vanta un grande seguito e apprezzamento.

Ludovica giorno dopo giorno condivide la sua quotidianità in famiglia ma anche la sua carriera lavorativa e il ruolo da mamma. È proprio quest’oggi attraverso il suo profilo Instagram ad aver annunciato, in modo del tutto inaspettato, una sorpresa non programmata che porterà una nuova gioia di vivere.

Valli ha così caricato un video in cui i suoi due bambini e Gianmaria baciano il suo “pancino” annunciando la sua terza gravidanza. È proprio lei ad affermare:

“Ormai non potevamo più nasconderlo. Stiamo esplodendo d’amore, la “cosa” più inaspettata di tutta la nostra vita insieme”.

Tra i tanti messaggi di affetto, sono comparsi dei timidi commenti da parte delle due sorelle, Eleonora Valli e Beatrice Valli. Entrambe hanno commentato con dei cuori e un timido “auguri”, il tutto è sembrato strano ai fan, ma si sa: da anni non sembra scorrere buon sangue tra le sorelle di Instagram.