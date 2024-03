“L’ho fatto per loro” Il dolcissimo gesto di Chiara Ferragni per Leone e Vittoria al suo rientro da New York: cosa ha fatto l’imprenditrice

Qualche giorno fa Chiara Ferragni è partita alla volta di New York con il desiderio di mettere in pausa la mente e riprendere il controllo della propria vita. Ora ha finalmente fatto ritorno e ha deciso di portare un bellissimo regalo ai piccoli di casa.

Chiara Ferragni

Ecco che cosa la bellissima imprenditrice digitale ha deciso di regalare a Vittoria e a Leone.

Momento di forte crisi per Chiara Ferragni: i regali a Leone e Vittoria commuovono

L’ultimo periodo non è stato dei più facili per Chiara Ferragni, la quale è stata subissata dai problemi lavorativi e da quelli relativi alla sua sfera privata. Il suo matrimonio con Fedez sembra ormai finito ed è per questo che la donna ha dovuto riprendere in mano la sua vita da un momento all’altro.

Chiara Ferragni

Proprio per questa ragione ha deciso di concentrare la sua attenzione sui figli, l’unico appiglio felice in questo momento di forte crisi. La donna ha condiviso con loro moltissimi momenti che le hanno permesso di abbattere la tristezza seppur in parte.

Chiara ha inoltre raccontato sui social di come abbia deciso di partire alla volta di New York per incontrare le amiche di una vita, le quali l’hanno supportata con il loro affetto. Tra queste menzioniamo Pardis Zarei-Pappas.

Chiara Ferragni rientra a Milano: il regalo per i figli

Credits: The RedGossip

Dopo questo viaggio la famosissima imprenditrice digitale ha fatto ritorno a Milano per riprendere in mano la sua vita e ricongiungersi così ai suoi amati figli. Ovviamente Leone e Vittoria non vedevano l’ora di riabbracciare la loro mamma, che li ha subito portati alle giostre per festeggiare il momento.

Il cartone animato dei Mini Pony

La donna ha poi dato ai piccoli un regalino davvero speciale che ha fatto commuovere tutti i suoi followers. Parliamo di due Mini Pony molto dolci, carini e profumati, uno rosa e uno giallo. L’influencer ha detto che quei giocattoli sono davvero molto speciali per lei in quanto le ricordano la sua infanzia, quando la mamma glieli comprava. Un augurio di un’infanzia felice che solo una mamma può rivolgere ai propri figli.