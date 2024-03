“L’ho fatto perché…” Guai per Pier Silvio Berlusconi: si risolve tutto in Tribunale

La prima sentenza tra l'ex maggiordomo e Piersilvio Berlusconi per gli straordinari non pagati rinviata a giudizio

Lucio Camba, maggiordomo di case lussuose, ha prestato servizio presso villa Bonomi Biolchini, castello di Paraggi nel comune di Santa Margherita in Liguria, di proprietà della famiglia Berlusconi. Recentemente ha denunciato il suo ex datore di lavoro per alcuni straordinari non pagati durante il periodo di lockdown per la pandemia recentemente passata.

Sicuramente il periodo di quarantena cui siamo stati sottoposti negli anni precedenti ha aumentato le incombenze del personale di servizio che si è ritrovato ad avere a che fare con i datori di lavoro in modo continuativo. La noia e lo stress di dover restare a casa ha creato numerosi disagi sociali e molte persone ne pagano ancora le conseguenze. Soprattutto bambini e adolescenti hanno subito le difficoltà di reprimere le loro energie.

L’uomo afferma di aver adempiuto a mansioni molto più numerose e stressanti durante un lungo periodo di quarantena che ovviamente ha visto la presenza in casa dei componenti della famiglia, costretti dalle norme pandemiche a restare all’interno delle numerosissime mura domestiche.

La sentenza si è svolta ieri presso il tribunale di Genova e il giudice ha sollecitato le parti a trovare un accordo. L’ex maggiordomo è però molto determinato ad ottenere quanto gli spetta e si prevede un contenzioso lungo e dispendioso per il magnate della comunicazione. Piersilvio, la compagna Silvia Toffanin e i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, intanto hanno cambiato residenza. Si sono trasferirsi nella super villa di Portofino in cui non mancheranno servitori e maggiordomi viste le enormi dimensioni.

Lucio Camba, ormai prossimo alla pensione, ha tutto il tempo del mondo per dedicarsi a questa battaglia personale. Spera di riuscire a vivere una vecchiaia serena grazie al ricavato di quest’azione legale e chiede null’altro che quello che gli spetta di diritto.

