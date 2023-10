Ieri era una giornata molto importante per la conduttrice Licia Colò. Tramite il suo profilo Instagram ufficiale, ha condiviso una foto che ritrae sua figlia Liala, questo perché quest’oggi è il suo diciottesimo compleanno.

Per ogni genitore, il giorno in cui un figlio raggiunge la maggiore età, è un giorno speciale. Di certo Licia non è da meno. Liala è nata dall’amore tra Licia Colò ed il noto pittore Alessandro Antonino, con il quale si è sposata nel 2004.

Licia, per augurarle un buon compleanno, ha voluto condividere una foto di sua figlia nel quale si nota l’incredibile somiglianza tra le due. Inoltre, le ha scritto una dolcissima dedica, così da poter condividere l’amore di una madre con il web.

Licia Colò, la dedica social alla figlia per i suoi 18 anni: Chi è Liala e la somiglianza alla mamma

“Oggi hai 18 anni… Come vola il tempo. Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero”. Questa è la dolcissima dedica fatta da Licia Colò a sua figlia Liala.

Quest’ultima è nata nel 2005, dall’amore tra sua madre Licia Colò e suo padre, il pittore Alessandro Antonino; i due si sono sposati nel 2004. mentre, proprio nell’anno dei suoi 18 anni, Liala ha dovuto vivere anche la separazione dei genitori.

Attraverso la foto postata da Licia, si nota subito l’incredibile somiglianza. Ma questa non è il loro unico punto in comune, difatti condividono la passione per la natura e la passione per gli animali, proprio da come si nota dal suo profilo Instagram.

Licia Colò, durante una vecchia intervista, rilasciata qualche anno fa, ha voluto parlare proprio di Liala: “Ha la mia sensibilità per la natura e gli animali ed è abbastanza determinata. In più, è allegra e solare come suo padre. È un po’ anarchica e un po’ viziata, ma questo è un problema che ha la maggior parte dei genitori e la vita le insegnerà che bisogna entrare nei ranghi”.