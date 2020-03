View this post on Instagram

📺🎥 LICIA NUNEZ: "MI LANCIA SEMPRE FRECCIATINE" L'attrice critica con Patrick Ray Pugliese il comportamento di Antonella Elia È tarda notte nella Casa del Grande Fratello e Licia, rimasta sveglia con Patrick nella veranda, si confida riguardo il comportamento ambiguo di Antonella dicendo “Lei mi lancia sempre frecciatine ma la mia risposta è sempre quella, sorridere e far finta di niente, la sua voce non la riesco a sopportare più”. L’ex gieffino allora, mostrandosi molto comprensivo, subito risponde “In questi giorni è la prima volta che penso non sia gentile in modo strumentale, non è migliorato il suo comportamento è solo una cordialità diversa, forse anche dopo aver visto le sue fragilità in puntata” mentre Licia con volto amareggiato dice “Però ha fatto l’ennesima figuraccia con la storia dei biscotti con Fernanda” e Patrick prontamente risponde “Per fortuna adesso non ci saranno più scontri di quel genere”. Successivamente il discorso fra i due coinquilini si sposta sulla nuova amicizia della showgirl con Sossio e Licia con voce piccata esclama “Antonella non mi permette di interagire con lui, gli riempirà la testa di cose su di me, quando io in realtà ho sempre avuto un senso di protezione verso di lei, vederla cambiare mi ha fatto capire che l’amicizia che palesava era finta” mentre Patrick, d’accordo con le parole della compagna d’avventura, risponde “Lo capisco, infatti è sempre stata la mia prima scelta nelle Nomination anche dopo la chiarificazione della spinta, anche se mi ha intenerito dopo la puntata, ma è difficile dimenticare”. L’attrice però, nonostante Patrick riveli il suo dispiacere nel vedere Antonella così cambiata, esclama “Purtroppo fa sempre così, come con Fernanda e Adriana, non appena esprimi un disaccordo diventi suo nemico” mentre l’ex gieffino con volto pensieroso risponde “Purtroppo io sono un tenerone e mi dispiace, anche Denver me ne parla diversamente, dice che non è cattiva” e subito Licia lo riprende dicendo “Certo, ma con lui non lo fa perché è sempre ovunque senza prendere una posizione, c’è una differenza” sottolineando nuovamente l’atteggiamento poco trasparente della showgirl.🎥📺 #gfvip #gfvip4