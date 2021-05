Ligabue ha figli? La risposta è sì, anche se non tutti li conoscono. Lui stesso di recente ha parlato del rapporto che ha con loro, narrando del rapporto che si è instaurato anche in seguito a eventi nella vita della sua famiglia che non ha potuto evitare. Un vero e proprio dramma per un papà che forse avrebbe voluto essere più presente nella loro quotidianità.

Luciano Ligabue è un cantante molto famoso e molto amato in Italia. Nelle ultime ore ha voluto rivelare in un’intervista al Corriere della Sera alcuni fatti che riguardano la sua vita privata, sulla quale ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo.

Nell’intervista ha parlato in particolare dei figli Lenny e Linda, due figli “perduti”, che non ha potuto vivere abbastanza per circostanze della vita che lo hanno portato a essere distante, fisicamente e non solo dai suoi figli.

Al Corriere Ligabue svela che la parte migliore della sua vita è rappresentata proprio dalla nascita dei due figli. Il 4 gennaio 1991, infatti, Luciano ha sposato a Correggio Donatella Messori. 7 anni dopo è nato Lorenzo Lenny. Lenny è nato prematuro mentre registrava Radiofreccia. Prima la coppia aveva dovuto affrontare la tragedia di due aborti, quindi la gioia era immensa.

Sempre a Correggio, dopo il divorzio dalla prima moglie, il rocker ha sposato il 7 settembre 2003 la ex fisioterapista Barbara Pozzo, blogger e scrittrice. Un anno dopo è nata Linda, la secondogenita.

Ligabue e i figli, il rapporto oggi

Il cantante ha parlato anche del rapporto che c’è oggi con loro, forse non quello che si aspettava. E delle difficoltà di Linda nel periodo della didattica a distanza.