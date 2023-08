Lil Tay morta a 14 anni, la notizia commuove il web ma è una fake news: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore, è giunta una notizia in merito a Lil Tay che ha sconvolto il mondo del web. Sul profilo social dell’influencer è apparso un comunicato che annunciava la prematura scomparsa della 14enne. In queste ore, però, Lil Tay ha affermato che il suo profilo social è stato hackerato.

Senza alcun ombra di dubbio, tutti conoscono Lil Tay per essere una famosa rapper e influencer. La quattordicenne è diventata famosa su YouTube quando aveva solamente nove anni attraverso la pubblicazione di video in cui assumeva atteggiamenti scurrili nei confronti dei passanti.

Queste sono state le parole con cui Lil Tay ha smentito la notizia della prematura scomparsa:

Voglio chiarire che io e mio fratello stiamo bene e siamo vivi, ma sono completamente devastata e faccio fatica a trovare le parole giuste da dire.

E, continuando con l’annuncio, la ragazza ha poi aggiunto:

Sono state 24 ore davvero traumatiche. Per l’intera giornata di ieri, sono stata incessantemente bombardata da chiamate dei miei cari straziati e in lacrime, mentre cercavo di risolvere questo casino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lil Tay (@liltay)

Per poi concludere:

Il mio account Instagram è stato hackerato da una terza persona e usato per diffondere informazioni infondate e voci su di me. Persino il mio nome era sbagliato. Il mio nome è Tay Tian e non Claire Hope.

Al momento, dunque, non sappiamo con certezza cosa sia successo a Lil e chi è il colpevole che si è reso protagonista di questo drammatico gesto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda che ha attirato l’attenzione e la curiosità di tutti. Noi vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati.