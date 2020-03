L’immortale arriva in home video, ecco una clip in esclusiva La figura femminile analizzata all'interno del capitolo ponte tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra in una clip in esclusiva

L’immortale, un nuovo capitolo che si integra completamente in “Gomorra” e fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione. Ciro Di Marzio fa ritorno nelle case dei fan della serie italiana più amata con le edizioni home video in Dvd e Blu-ray, a partire dal 19 marzo, grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Il personaggio reso celebre da “Gomorra”, serie originale Sky prodotta da Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film, e interpretato da Marco D’Amore, qui al suo esordio nella regia cinematografica, torna in un film.

Un progetto crossmediale e innovativo attraverso il quale, per la prima volta in assoluto nella storia della serialità, un film diventa anche un segmento del racconto a cavallo tra le due stagioni di una serie tv, in un racconto assolutamente autonomo e indipendente rivolto anche a chi non si è mai imbattuto nel progetto televisivo di Gomorra – La Serie.

Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall’acqua si confondono con le urla della gente in fuga. E’ il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un’educazione criminale che l’hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l’Immortale.

In occasione dell’uscita della versione home video, vi presentiamo una clip in esclusiva dai contenuti speciali che potete vedere qui di seguito:

Diretto ed interpretato da Marco D’Amore, all’esordio alla regia per cui è stato nominato ai prossimi David di Donatello, e sceneggiato con Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione, L’Immortale è pronto a sbarcare in Dvd e Blu-ray, con contenuti inediti dal backstage per vivere la creazione del film insieme al cast e alla troupe. Il film è una produzione Cattleya – parte di ITV Studios – con Vision Distribution in collaborazione con SKY e Beta Film ed è distribuito da Vision Distribution ed in home video da Universal Pictures.